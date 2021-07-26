В новом сезоне «Симпсонов» Мардж запоет голосом Анны из «Холодного сердца»

Кажется, что мультсериал «Симпсоны» за свою 32-летнюю историю сделал все, что вообще было возможно. Однако его 33-й сезон начнется с настоящей новинки. Впервые за историю проекта выйдет полностью музыкальный эпизод, считай, мюзикл. Его премьера состоится 26 сентября.

Серия будет называться «Звезда за кулисами». Главной героиней станет Мардж Симпсон. В юности она поставила в школе музыкальную постановку и все эти годы лелеяла это воспоминание, как свое замечательное прошлое. Спустя 20 лет она вдруг решила возродить тот спектакль со своими друзьями детства. Но вместе с ними пришлось пригласить и заклятого врага школьных лет, который своим появлением дал понять, что воспоминания Мардж не совсем соответствуют действительности.

«Это самый музыкальный эпизод, который мы когда-либо делали, — рассказал исполнительный продюсер сериала Мэтт Селман на мероприятии Comic-Con. — Музыка почти от начала до конца. Как бродвейский мюзикл со своими оригинальными песнями».

Он также объявил, что поющую Мардж озвучит 41-летняя актриса Кристен Белл, известная миру как голос Анны из франшизы «Холодное сердце». Странно — обычно у мамы Симпсонов довольно неприятный голос, а тут вдруг она заголосит. Но в этом-то и сокрыт главный секрет нового эпизода. Неужели хриплая Мардж когда-то обладала потрясающим вокалом? Узнаем в самом начале 33-го сезона.

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