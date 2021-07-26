Дождь и ругань режиссера: что осталось за кадром сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой»

В Калуге снимается новая мелодрама телеканала Dомашний «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» с Константином Соловьевым в главной роли.

О чем сериал

Это история про врача-гинеколога Анну Калистратову, чью честность и преданность профессии знает весь город. Анна работает в больнице и дарит женщинам возможность стать матерью. Но сама Анна бездетна и не замужем.

Однажды ей в кабинет подбрасывают младенца с запиской «доктору Калистратовой». Увидев отчество малышки, Анна понимает, что отец девочки – ее бывший муж, местонахождение которого неизвестно…

Анна решает оставить ребенка себе и начинает поиски бывшего мужа, не подозревая, куда они ее заведут… Помочь Анне вызывается бывший спортсмен Василий. Он готов на все ради Анны и явно к ней неравнодушен, но все мысли доктора Калистратовой занимает ребенок и бывший муж…

Снимали сериал в Калуге

Калуга – спокойный город, окрестности которого живописны, что так и просятся на экран. Основные съемки сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» проходят в центре, рядом с Калужским драматическим театром. Но не обошлось и без экспедиций.

Самую романтическую сцену картины снимают под Калугой, в усадьбе Гончаровых, которая находится на территории архитектурного памятника «Полотняный завод».

Когда-то здесь жили родители знаменитой Натальи Гончаровой, а теперь сюда приезжают местные молодожены – гулять свадьбы. Место, кажется, для этого и создано.

Как дождь издевался над киношниками

Киношники над парадным входом в усадьбу повесили табличку ЗАГС, расстелили красную дорожку, и – готово. Можно снимать, но… Полил дождь, причем ровно в тот момент, когда актрисы массовки – калужские юные красавицы в свадебных и вечерних платьях — шествовали к площадке. Пришлось ускориться.

Вся группа попряталась под тенты и под козырек парадного подъезда. Это последняя сцена за смену, дело близилось к вечеру, и скоро свет уйдет.

— Давайте пока репетировать, — решает режиссер Виталий Бабенко.

Актер Константин Соловьев в строгом синем костюме повторяет текст. Его герой – простой, но надежный мужчина по кличке Чапай, должен помочь юным влюбленным обрести свое счастье. Но и про свое не забыть. Ведь по сюжету Чапай добивается руки и сердца самой доктора Калистратовой.

Дождь заканчивается, красотки из массовки и их спутники выстраиваются по бокам от входа. В дверях – Чапай. Он никого не пускает внутрь, пока не появляется пара влюбленных… Которые ссорятся. Чапаю приходится покинуть свой пост и бежать им навстречу. Чтобы помирить.

Режиссер недоволен процессом

Слово берет режиссер. Ему не понравилось, как актеры отработали сцену — сначала слишком быстро дошли до входа, потом слишком быстро остановились, да и юная невеста как-то не активно выражает недовольство… Путем проб и ошибок киношники, наконец, добиваются результата.

Далее в кадре появляется доктор Калистратова. Ее играет актриса Алина Мазненкова. Чапай видит возлюбленную, идет к ней и встает на одно колено… То есть, с трудом балансируя, Соловьев удерживается в полусогнутой позе. На асфальте – лужи, которые погубят костюм. Поэтому есть лишь одна попытка снять нужный дубль.

Алина Мазненкова смеется. Ее веселит, как им с партнером приходиться выкручиваться из ситуации. Остальная группа тоже в хорошем настроении, хоть за плечами и длинный съемочный день. Но все идет по графику, и режиссер доволен. Он сам встает на колени перед актрисой, и объясняет обоим партнерам, как нужно отыграть сцену.

Режиссер возвращается за пульт, на площадке воцаряется тишина, Соловьев красивым жестом опускается на одно колено… Девушки из массовки замирают – о таком, конечно, мечтает каждая женщина.

— Снято! – звучит в рацию, и площадку охватывается искренняя, неподдельная радость.

Хотя доктор Калистратова пока своего ответа не дала. Сможет ли Чапай покорить ее сердце, или так и останется холостяком? Это зрители узнают после премьеры картины уже в этом сезоне.

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