Колян стал писателем: начались съемки девятого сезона «Реальных пацанов»

По сюжету главный герой выйдет из тюрьмы и попробует себя в литературе.

В Перми стартовали съемки нового (уже девятого) сезона популярного комедийного сериала «Реальные пацаны». В новых сериях главный герой Колян вернется в старую квартиру в «доме грузчиков» и будет вспоминать свой жизненный путь. А все потому, что он решил написать автобиографическую книгу. Литературный труд мужчины будет называться «Последний реальный пацан».

«В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения», — рассказал креативный продюсер сериала Александр Синегузов.

Создатели картины отмечают, что Колян испытает на себе кризис среднего возраста, у многодетного отца Вована начнется «послеродовая» депрессия, а Машка уйдет от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается заняться онлайн-трейдингом.

Как сообщает канал ТНТ, новый сезон будет состоять из 20 эпизодов. К своим ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен Бежанян, Марина Федункив, Зоя Бербер и другие актеры. Режиссерское кресло традиционно заняла Жанна Кадникова.

Съемки продлятся три месяца. Премьера девятого сезона состоится уже в 2022 году.

Смотрите также: