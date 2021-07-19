В Москве снимают сериал о поиске любви через постель

Онлайн-кинотеатр Kion сообщил о старте съемок своего оригинального сериала «Отчаянная», который выйдет в следующем году. Это будет честное драмеди о современных отношениях мужчины и женщины, в которых любовь – не штамп в паспорте, а принятие партнера со всеми его недостатками.

Героиня нового сериала — молодой режиссер, которая снимает фильм о том, как сама ищет свою любовь. Дерзкий эксперимент приведет к тому, что девушка потерпит поражения и на личном, и на профессиональном фронтах. Ей придется пройти долгий путь, чтобы понять, почему в жизни так трудно найти счастье.

Любопытный факт о героине — она верит, что «тело не врет», и считает, что именно физическая сторона любви может раскрыть всю правду о партнере. В результате на протяжении всей истории режиссер отчаянно бросается в сексуальные эксперименты, постепенно понимая, что постель — это еще не все.

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Съемки сериала из 7 эпизодов пройдут в Москве. В ролях Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель и другие актеры. Главную героиню играет режиссер проекта Анна Зайцева.

«Это авторский сериал про отношения, основанный на реальном опыте, провокационно откровенный в выбранных темах и ситуациях, парадоксальный в психологии персонажей, острый, смешной, и душевный, — говорит она. — «Отчаянная» для нас — это манифест раскованности и популяризации секса, как человечного акта, о котором не стыдно открыто говорить, в котором не стыдно открыто получать удовольствие, и которым занимаются не только люди с модельными телами».

Продюсеры сериала отмечают, что он может стать современным «Дневником Бриджет Джонс». Картина ответит зрителям на вопросы о том, как найти подходящего партнера и перестать использовать людей для решения своих эмоциональных проблем.

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