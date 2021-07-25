Могут сдать нервы: что покажут в новом сезоне сериала «Триггер»

Впечатлительные зрители, которые решили, что в финале первого сезона у главного героя есть лишь один выход — суицид, могут вздохнуть с облегчением. Хотя, конечно, поводы попереживать за судьбу психоаналитика Артема Стрелецкого были.

Напомним, герой отсидел четыре года за то, что якобы довел до самоубийства своего пациента, которого, как в итоге выяснилось, случайно столкнула с крыши его мать — более того, после того как Стрелецкий узнал правду, женщина сама покончила с собой. Аппетитной вишенкой на торте стала красотка Лера, которую Артем впустил в свое сердце, а она, как выяснилось, лишь хотела отомстить ему за смерть возлюбленного — того самого пациента, за которого психолог отмотал срок.

После такой смертельной Санта-Барбары могут сдать нервы у самых крепких ребят, но герой Максима Матвеева все-таки смог взять себя в руки (в конце концов в фильме и так хватает суицида, как реального, там и мнимого). Во втором сезоне его навыки вновь пригодятся многим людям, и ему самому в том числе, ведь он опять окажется в роли подозреваемого.

К тому же ему предстоит решить серьезные семейные проблемы: сестра Артема Катя, не разобравшись в сути конфликта брата с отцом, знаменитым и уважаемым психотерапевтом, занимает сторону последнего. Ситуация осложняется тем, что Катя встречается с Матвеем, продолжающим работать у Артема в качестве помощника. Ну и, разумеется, не обойдется без любовной линии — рядом с Артемом появится новая девушка, но может ли он доверять ей после катастрофической истории с Лерой?

Помимо актеров, знакомых нам по первому сезону — Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Виктории Масловой, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона, — в свежих сериях появятся Макар Запорожский, Николай Шрайбер, Екатерина Варнава, Зоя Бербер, Светлана Устинова и Антон Хабаров.

Второй сезон «Триггера» мы увидим на Первом канале. Точная дата премьеры пока неизвестна.

«Знакомые персонажи откроются с другой стороны»

— Съемки второго сезона «Триггера» — это огромная часть жизни, насыщенные и крутые полгода, проведенные с командой настоящих профессионалов, — признается исполнитель роли Стрелецкого Максим Матвеев. — От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до -35 и, до последних, уже в летнюю жару, вся группа была единым организмом.

Во втором сезоне появилось много новых актеров, мы охватили достаточно большой период жизни персонажей. Что касается Артема Стрелецкого, в продолжении вы увидите его переживания и работу над кейсами, которые, на мой взгляд, очень жизненные. А когда в драматургической основе существует это «настоящее», у актера рождается азарт и желание сыграть роль и выложиться на 200%. Уверен, что зрители откроют уже знакомых персонажей с совершенно другой стороны…

Смотрите также: