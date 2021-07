Стало известно, какие три новые героини появятся в продолжении «Секса в большом городе»

В сериале-продолжении «Секса в большом городе» под названием And Just Like That помимо постаревших Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, появятся еще три женских персонажа. Это будут новые героини, представляющие современных Нью-Йорк. Американские журналисты раскрыли их образы и актрис, которые сыграют этих дам.

Как сообщает Entertainment Weekly, к актерскому составу присоединилась 50-летняя Николь Ари Паркер. Ее называют ветераном телевидения, так как на счету этой артистки дюжина крупных ролей в сериалах. В новом проекте она сыграет Лизу Тодд Вексли — мать троих детей, живущую на Парк-авеню.

Еще один новичок — 54-летняя английская актриса с индийскими корнями Сарита Чоудхури. Ее роль — Сима Пател, одинокая самодостаточная женщина, работающая брокером по недвижимости в Манхэттене.

И, наконец, звезда сериала «Утреннее шоу» Карен Питтман сыграет Нию Уоллес — блестящего в науке, но сложного по характеру профессора права Колумбийского университета.

Как эти три новых героини будут взаимодействовать с Кэрри и ее подругами, пока неизвестно. Съемки нового сериала проходят в Нью-Йорке. Он выйдет на видеосервисе HBO Max, но дата релиза пока не объявлена.

