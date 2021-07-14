Два мира, две любви: на Start выйдет сериал Виктора Шамирова «Большая секунда»

6 августа на видеосервисе Start состоится премьера авторского комедийного сериала Виктора Шамирова «Большая секунда». В этот день зрителям покажут первые две из тринадцати серий.

Это история любви двух пар — сценаристов и созданных ими персонажей. Главные герои — два автора, которые некогда со скандалом разорвали свои отношения, а сейчас вынуждены работать над совместным сценарием для мелодрамы. Они придумали сюжет про двух школьных учителей, которые претворяются парой, чтобы успокоить волнительную мамашу. Романы персонажей и их создателей развиваются на глазах у зрителей одновременно.

14 июля вышел трейлер сериала.

Режиссер Виктор Шамиров — автор фильмов «Упражнения в прекрасном» и «Со мною вот что происходит» — выступил в данном проекте сценаристом в кадре и за кадром. В партнеры себе он взял Ольгу Мотину-Супоневу, чтобы женские персонажи получились более глубокими и правдоподобными. Она также является соавтором сюжета и на экране, и внутри проекта.

Вместе с ними в картине появятся Дмитрий Лысенков, Евгения Борзых, Сергей Белоголовцев, Михаил Полицеймако и Людмила Артемьева.

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