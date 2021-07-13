В новом сериале героиня Лукерьи Ильяшенко будет вскрывать своих бывших любовников

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о завершении съемок своего оригинального сериала «Змееносец». Это история в жанре эротического триллера, базирующаяся на интригующей детективной линии. Зрители смогут увидеть ее уже в текущем году.

Главной звездой данного проекта стала актриса Лукерья Ильяшенко. Она играет уверенную в себе и общительную девушку-патологоанатома, которая привыкла жить без серьезных отношений и каждую ночь меняет любовников. Однако жизнь героини становится похожа на триллер, когда к ней на работу один за другими начинают поступать трупы мужчин, с которыми она переспала… Похоже, что это зловещий привет из прошлого свободолюбивой девушки.

«В каком-то смысле для меня это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом, и какую степень свободы он себе дает на пути освобождения от своих чудовищ, — говорит режиссер проекта Игорь Волошин. — Все герои этой истории — люди, которые изначально совершают жесткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету».

Создатели картины обещают предельную откровенность, включая смелые сексуальные эксперименты и вывернутый наизнанку психологизм персонажей.

Добавим, что съемки проходили в Петербурге и Выборге. Сериал состоит из 8 эпизодов по 15 минут. Одни из них сняты в привычном формате видео 4:3, а другие в 2:35. Такое изменение оптики обусловлено особенностями сюжета, отмечают создатели.

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