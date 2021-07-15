«Ходячие мертвецы», «Пять комнат» и другие громкие сериалы августа 2021 года

«Джетлаг», 1 сезон

Актеры: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Зыкова и другие.

Жанр: трагикомедия

В центре сюжета – влюбленные, которые ругаются в аэропорту и улетают в разных направлениях. Женя попадает в Берлин. Где знакомится с известным режиссером и жизнь ее становится похожа на сказку. А Никита отправляется в Таиланд, однако там все идет не так, как надо. Он хочет только одного — вернуться к любимой.

Дата премьеры: 1 августа

Где смотреть: More.Tv

«Остров фантазий», 1 сезон

Актеры: Кьяра Барнс, Джон Габриел Родригес, Роселин Санчес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Мариселис Галанс, Рик Холмс и другие.

Жанр: драма

Состоятельные туристы прилетают на тропические остров, чтобы хорошенько зажечь. Однако позже выясняется, что им огласили не все условия пребывания там…

Дата премьеры: 10 августа

Где смотреть: FOX

«Пять комнат», 2 сезон

Актеры: Кэт Стюарт, Дорис Юнэйн, Кэти Робертсон, Рой Джозеф, Стивен Пикок, Хью Шеридан, Алан Дьюкс, Адам-Джон Фиорентино, Кейт Дженкинсон, Розалинд Хэммонд и другие.

Жанр: драма

Это сериал про риелтора, ее коллегу, адвоката, его лучшего друга-гея и красавчика-рабочего, который живет в трейлере. Неожиданно для себя эти пятеро решают резко изменить жизнь — скинуться и купить дом с пятью спальнями. Но получается из этого не то, о чем все мечтали.

Дата премьеры: 11 августа

Где смотреть: The Offspring

«Девять совсем незнакомых людей», 1 сезон

Актеры: Николь Кидман, Тиффани Бун, Бобби Каннавале, Люк Эванс, Мелвин Грегг, Реджина Холл, Мэнни Хасинто, Ашер Кедди и другие.

Жанр: триллер

Девять людей съезжаются в австралийский старинный особняк, чтобы забыть обо всех проблемах. Однако благодаря хозяйке этот отдых станет для них совсем не тем, на что каждый из них рассчитывал.

Дата премьеры: 18 августа

Где смотреть: Hulu

«Ходячие мертвецы», 11 сезон

Актеры: Эндрю Линкольн, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Стивен Ян, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Макбрайд, Айрон Э. Синглтон, Мэдисон Линтц и другие.

Жанр: ужасы

Помощник шерифа Рик Граймс просыпается в больнице после операции, но медперсонала в ней нет. Он понимает, что на Земле произошла трагедия и планету заселили живые трупы. Герой пытается во что бы то ни стало найти своих жену и сына, по-видимому, избежавших гибели.

Дата премьеры: 22 августа

Где смотреть: AMC

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