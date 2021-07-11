Появился первый кадр продолжения «Секса в большом городе» с 50-летними героинями

Американский видеосервис HBO Max поделился первым кадром из предстоящего сериала And Just Like That, который станет продолжением культового «Секса в большом городе». Как уже писала Teleprogramma.pro, новая картина покажет героинь Кэрри, Миранду и Шарлотту, которым уже по 50 лет, а вот Саманты зрителям ждать не стоит, так как актриса Ким Кэттролл давно рассорилась со своими подружками.

И вот создатели сериала показали нам, как будет выглядеть тройка главных персонажей. Несмотря на возраст, они все еще стильные и привлекательные. И все также стремятся к новым приключениям в любви.

Как сообщает издание Variety, съемки на данный момент еще ведутся в Нью-Йорке. Сериал будет состояться из 10 эпизодов. Кроме Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон, которых мы видим на фото, к своим ролям вернутся Дэвид Эйгенберг (Стив Брейди), Марио Кантоне (Энтони Марантино), Уилли Гарсон (Стенфорд Блетч), Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт) и, внимание, Крис Нот (мистер Биг). О последнем ранее сообщалось, что его не будет в новом проекте.

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