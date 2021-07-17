Мистика в стиле ретро: как снимают триллер «Экстрасенс», в котором раскрывается тема экзорцизма в СССР

В Голливуде на тему сотрудничества демонов и человека снято немало красочных фильмов: «Константин», «Адвокат дьявола», «Призрачный гонщик»... А уж сколько сериалов об этом сделано!

В России к темной сфере жизни подступаются более осторожно. Особенно если дело касается бесов Советского Союза. На ум приходит разве что сериал «Чудотворец», где друг другу противостояли Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак. И свежие «Вампиры средней полосы», но и то не всерьез. В остальном сфера изучения потусторонних сил советским государством толком и не препарировалась.

А вот создатели фильма «Экстрасенс» решили замахнуться на паранормальное. И замахнулись! Продюсер Ольга Погодина и режиссер Константин Максимов запустили в производство полнометражную картину, настоящий мистический триллер, действие которого разворачивается в 1978 году в СССР. То есть в то время, когда паранормальные явления пристально изучались в научных лабораториях, а вера в безграничные возможности человеческого разума была основой технического прогресса.

— Я играю маму четырнадцатилетней девочки, попавшей в смертельно опасную ситуацию при загадочных обстоятельствах, готовую на любую жертву ради спасения единственной дочери, — объясняет Погодина, совмещающая в данном проекте продюсерство с актерской работой. — А в экстрасенсов я не верю. Чем дольше живу, тем больше верю в… математику, а еще в человеческую совесть, доброту и порядочность, несмотря на то что часто сталкиваюсь с их отсутствием. Еще верю в настоящую человеческую любовь, именно в человеческую. И в разочарование тоже верю. Вашими молитвами

Без любви, разумеется, не обойдется. Но начинается все с полунаучной бесовщины. Физик Игорь (Евгений Коряковский) работает в лаборатории по изучению случаев телекинеза и телепатии в СССР. После очередного эксперимента он возвращается домой и понимает, что в квартиру проникло Нечто. Как говорится, с работы принес. Пережить фатальный прокол герой не может и вскоре трагически погибает.

— В «Экстрасенсе» меня больше интересовала, конечно, эпоха с точки зрения пиджаков, штанов клеш, невероятной моды того времени, — подчеркивает Коряковский. — При этом и сама тематика потустороннего, конечно, очень любопытная. Мы видим моего персонажа в самом начале фильма, уже в острой фазе его взаимоотношений с экстрасенсорикой. Ну а дальше не хочется спойлеров. То, что я видел на плейбэке (техническая запись на режиссерском мониторе. — Ред.), — это фантастически красиво.

Открывший портал в ад ученый живет с женой Мариной (Погодина), дочкой Аней (Алевтина Майер) и разбитым инсультом отцом, профессором Петром Петровичем (Николай Добрынин).

— У меня роль немолодого человека, который всю жизнь занимается чистой наукой и волею судеб сталкивается с аномальными явлениями, которые происходят в его квартире, — объяснил Добрынин. — Он пытается с ними бороться, но после смерти сына прикован к инвалидной коляске. Герой парализован и не может говорить. Так что надо было играть в основном глазами. Учитывая мой темперамент и характер, молчание далось очень сложно, но в этом и была вся прелесть этой роли. Передавать другими способами, эмоциями то, что происходит в душе этого человека.

Как известно, ничто на земле не проходит бесследно. Нечто — тем более. Поэтому паранормальные способности после гибели отца внутри себя обнаруживает Аня. Но это не суперспособности, как у героев Marvel, а мистическая инфернальщина в духе Гоголя и Достоевского, поглощающая девочку изнутри и терроризирующая всю семью. Где бесы, там и Бог. Куда без него? Поэтому в картине и появляется священник. Отец Александр (Владислав Абашин), как оказывается, единственный, кто понимает, что происходит в доме с призраками. И старается помочь.

— Я верующий человек, поэтому на съемки ходил с молитвами, — признался Николай Добрынин. — В практике нашего кинематографа не так много фильмов, которые называются триллерами. Многие боятся работать в этом жанре, но мы все-таки занимаемся искусством, и сценарий был очень хороший: не просто игра в страшилки, а с очень большим смыслом в финале. Уверен, что все получится, потому что работа была проведена глобальная…

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