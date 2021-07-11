5 сериалов с Кейт Уинслет, Джулианной Мур и другими блестящими актрисами в главной роли

В движении оголтелого феминизма есть свои плюсы - женщинам все чаще стали доверять главные роли. В Голливуде особенно. «Телепрограмма» предлагает обратить внимание на пять классных и компактных женских (в лучшем смысле этого слова!) проектов с крутыми работами актрис.

«История Лизи» (8 серий)

Любая роль Джулианны Мур — уже событие. Этот сериал не исключение. «История Лизи» — экранизация очень личного романа Стивена Кинга, в котором многое взято из жизни автора. Главная героиня Лизи Лэндон (Мур) — вдова классика-фантаста Скотта Лэндона (Клайв Оуэн). Она прошла с ним большой путь от первых рукописей до признания, а теперь осталась наедине с собой и, конечно, призраками прошлой жизни. Помимо этого издатели пытаются отжать у женщины неопубликованные романы известного мужа.

Выходит так, что по ходу повествования она вынуждена разбираться и с прошлым — постоянно вспоминая историю любви с супругом, и с настоящим — отбиваясь от охотников за рукописями, и даже с будущим — потому что писатель успел открыть Лизи некоторые секреты дара, который ей предстоит раскрыть, бродя по лабиринтам потустороннего. Все это время героиня пытается доказать себе, что прожила эту жизнь не как «нагрузка» к блистательному литератору, а как полноценный соавтор.

Где смотреть: Apple TV+.

«Кевин может пойти на ***» (8 серий)

Черная комедия, которую можно считать пародией на сериал «Счастливы вместе». Да, именно российский сериал. Потому что главная героиня Элисон (Энни Мерфи) буквально живет внутри плохого ситкома: бесконечно готовит, убирает, приносит еду мужу, собственно, Кевину, попивающему пивко с друзьями под сальные шуточки про менструацию.

Закадровый смех в этом сериале превращается в обязательный атрибут бытового ада и только усиливает комически-трагический эффект. Жизнь героини настолько безысходная и серая, что она решает, что Кевину пора пойти… в общем, закончить этот пошлый ужас.

Где смотреть: AMC+.

«Почему женщины убивают» (10 серий)

Первый сезон проекта тащила на себе блестящая Люси Лью — создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри показал истории трех героинь из разных времен, живших в одном особняке в Калифорнии, каждая из которых сталкивается с изменами (в 60-х, 80-х и нулевых) и совершает убийство.

Теперь второй сезон сериала-антологии рассказывает зрителям подробную историю судьбы одной из них — простоватой и упитанной домохозяйки Алмы (очаровательная Эллисон Толман — звезда «Фарго», сыгравшая там дотошную полицейскую Молли), этакой Фроси Бурлаковой из Америки.

Действие разворачивается в послевоенные годы, в 1949-м, когда наивная женщина пытается попасть в закрытый и престижный клуб садоводства, но там настырную замарашку никто особо и не ждет. В это время муж героини промышляет темными делишками, а дочь крутит роман с довольно мутным красавчиком-актером. Да, Люси Лью появляется и в этом сезоне.

Где смотреть: Paramount+, «Амедиатека», kino.1tv.ru, ОККО и др.

«Кусь» (6 серий)

А вот и качественная комедийная рефлексия пандемии от Голливуда. «Кусь» покажет жизнь двух соседок, пытающихся выжить и не сойти с ума на карантине в Нью-Йорке. Вскоре город накрывает вторая волна пандемии, которая приносит за собой любопытные и очень опасные мутации. Расхожая острота про то, что в изоляции человек превращается в зомби, постепенно перестает быть шуткой.

Сериал может напомнить вам «Окаянные дни» (Premier) — тоже скринлайф-нарратив, только сделанный не на коленке. Солируют Тейлор Шиллинг (Лили), блеснувшая в «Операции «Арго» и тюремном сериале «Оранжевый — хит сезона», и Одра Макдональд (Рейчел), темнокожая звезда проекта «Частная практика».

Где смотреть: «Амедиатека», kino.1tv.ru, ОККО и др.

«Мейр из Исттауна» (7 серий)

Если вы не смотрели фильмы или сериалы с Кейт Уинслет со времен «Титаника», то вы и не узнаете ту стройную красотку, что обнимал Лео ДиКаприо. И это хорошо! 45-летняя актриса не хвастается точеной фигурой, как, например, Дженнифер Энистон, но зато какой отпечаток мудрости и понимания жизни приобрел ее взгляд: как раз то, что необходимо для главной роли в свежем детективе HBO «Мейр из Исттауна».

Кейт играет сержанта Мейр Шиен, что в пригороде Филадельфии расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и даже не пытается склеить развалившуюся личную жизнь. Интригующий длиннотный саспенс именно благодаря ноткам молчаливой философии от Уинслет превращается в высокую трагедию. И даже вполне себе русскую: ведь главная героиня — бывшая звезда баскетбола, поезд молодости которой умчался навсегда, живет вместе с пьющей матерью, непростой дочерью-подростком и пятилетним внуком — в одной руке она частенько держит бутылку, тогда как вторая постоянно закована в гипс.

Где смотреть: «Амедиатека», kino.1tv.ru, OKKO и др.

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