Хилькевич, Климова и Ардова выходят на тропу войны: как снимали сериал «За счастьем»

Актрисы признались, что каждая женщина может клюнуть на уловки афериста, поверив в настоящую любовь.

5 июля на телеканале «Россия» летняя премьера – авантюрная мелодрама «За счастьем» режиссера Ольги Добровой-Куликовой. На поиски такого желанного и долгожданного счастья отправятся Анна Ардова, Анна Хилькевич, Маруся Климова, Нина Усатова, Антон Пампушный и другие российские актеры.

Teleprogramma.pro узнала, как снимали «За счастьем» и какие впечатления о сериале остались у самих актеров.

О чем кино?

В отделении полиции небольшого курортного города встречаются три женщины: кандидат наук Ирина (Анна Ардова), медсестра Настя (Анна Хилькевич) и бизнес- консультант Диана (Маруся Климова).

Судьба свела женщин не просто так – все они стали жертвами одного брачного афериста и лишились не только денег, но и любви. Теперь в сердцах троицы только одно чувство – месть мерзавцу.

Распутывать дело предстоит капитану Махалину (Антон Пампушный). Он бы и рад отправить девушек восвояси, но возвращаться им некуда. Городские квартиры пущены с молотка, и это тоже заслуга афериста. Мужчина обещал не только жениться на «женщине его мечты», но и купить домик у моря, где пару ждет настоящее счастье. Но надо чуть-чуть подождать, вот закончатся проблемы с бизнесом и деньги на свое гнездышко найдутся.

Знакомая схема? На нее клюют не только в кино, но и в реальной жизни. Вот и героини «За счастьем» бросились в омут с головой: продали квартиры, передали деньги на домик у моря аферисту, а тот пропал.

Теперь у пострадавших только одна дорога и это дорога войны.

Разрабатывать стратегию и план действий троица будет на квартире у предприимчивой бабы Али (Нина Усатова). Пенсионерка сжалилась и пустила пострадавших к себе на постой, а так как денег у клиенток совсем нет, выделила им пустующий курятник…

На тропу войны выходят:

Кандидат наук Ирина – ее сыграла актриса Анна Ардова. Ирина — женщина интеллигентная и умная. Несмотря на неудачи в личной жизни, она не теряет веру в любовь.

«Все мы бываем слишком доверчивы, можем влюбиться и натворить глупостей. Сниматься в сериале «За счастьем» было для меня просто счастьем! Ольга Доброва-Куликова – тонкий, понимающий режиссер, она доверяла нам, а замечательный оператор Рубен Шахбазянц сделал все, чтобы актрисы в кадре выглядели прекрасно. Работать в такой команде – восторг и вдохновение. Зрителей сериала «За счастьем» ждет романтика, интриги и приключения трех разгневанных женщин», — делится Ардова.

Медсестра Настя – ее сыграла Анна Хилькевич. Настя жесткая, словно волчонок. Она всегда готова ринуться в бой и дать отпор обидчику.

«Я по натуре намного мягче, и мне пришлось играть эту роль на сопротивление. Хотя я, как и она, разумеется, обманывалась в людях. Но стараюсь плохого не помнить, всегда пытаюсь оправдать человека, войти в его положение, понять и простить. К сожалению, мы, девушки, зачастую верим в сказки, но не верим в себя. Многим из нас не хватает любви к себе. Наш фильм как раз о том, как важно сначала полюбить собственное «я», а уж потом будет тебе счастье!» — дает совет Хилькевич.

Бизнес-консультант Диана – эта роль досталась Марусе Климовой. Диана – стильная, уверенная в себе, у нее престижная работа и неплохой достаток. Но, как часто бывает, успешным женщинам не везет в любви. Диана из таких.

«По-моему, у нас получилась живая, смешная и честная история о женщинах, которые влюбляются в мошенника, потому что им очень не хватает любви. Когда прочитала сценарий, сразу прониклась сочувствием к своей героине. И вот она знакомится с мужчиной, очаровывается им, воображает, что нашла любовь всей своей жизни. И вдруг все рушится! Мне кажется, любая женщина испытала что-то подобное. Может их и не обманывали так грубо, но неприятное чувство, когда мечта вдруг разбивается вдребезги, знакомо всем. Я уверена, что зрителям и особенно зрительницам будет интересно наблюдать, как наша троица восстанавливает справедливость», — рассуждает Климова.

Баба Аля – эту роль играет Нина Усатова. Баба Аля мудрая, обожженная жизнью женщина. Она бы ни за что не клюнула на уловку афериста и по-доброму подшучивает над своими постоялицами. Но в глубине души пенсионерка понимает, что не клюнула бы сейчас, когда прожила на этой земле больше половины века.

«Но даже она может обмануться, потому что женщины – доверчивые, и в любом возрасте мы хотим любить и быть любимыми», — признается Усатова.

Заканчивали съемки днем рождения

О работе в сериале «За счастьем» все актеры отзываются с восторгом. Тот случай, когда удалось идеально подобрать коллектив, и работа стала приятным увлечением.

«На съемках нам было весело, азартно и тепло. Несмотря на все злоключения, которые происходят с главными героинями, это невероятно светлая и легкая история», — говорит Антон Пампушный.

Не обошлось на площадке без праздников. Последний съемочный день совпал с днем рождения Нины Усатовой.

«Мы так дружно, творчески работали, было даже жаль, что съемки так быстро пролетели. Последний день совпал с моим днём рождения, и вся группа меня тепло поздравила…», — делится актриса.

Она призналась, что как только увидела сценарий «За счастьем», то согласилась не раздумывая.

«Как-то я наткнулась по телевизору на репортаж о реальном случае, как брачный аферист сумел обмануть сразу трех женщин. Так что «За счастьем» – картина жизненная, житейская и не просто комедия, а с перчиком. Посмотреть нашу почти детективную историю будет полезно всем. Кто же не хочет счастья?!», — заключила Усатова.

Премьера авантюрной мелодрамы «За счастьем» 5 июля, 21:20 на телеканале «Россия».

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