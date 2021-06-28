«Би-2», Хамиль из «Касты» и другие звезды музыки снялись в новом сериале «Солдаут»

Картина расскажет о современной музыкальной индустрии в России и ее проблемах.

В новом сериале «Солдаут», который повествует о борьбе молодого рэпера за независимость от лейбла, снялись многие звезды музыки. В картине засветились легендарная рок-группа «Би-2», рэпер Хамиль из «Касты», хип-хоп исполнители Thomas Mraz, Лигалайз, Карандаш, Lil Kate, Анар Зейналов из «Каспийского Груза», Михаил Краснодеревщик, известный критик и радиоведущий Михаил Козырев и многие другие. Лента настолько наполнена камео реальных музыкантов, что у зрителей не возникнет сомнения, что эта история могла произойти на самом деле.

«Чтобы выглядеть еще достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звездных камео, знаковых мест, явлений и «пасхалок». Надеемся, что все это поможет зрителю «подключиться» к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас», — говорит шоураннер сериала Константин Майер.

Напомним, главную роль проблемного рэпера исполнил молодой актер Глеб Калюжный. Также в картине задействованы Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие. В сценарий вошло множество историй от реальных звезд музыки.

Премьера сериала состоится в 2021 году на видеосервисе Premier.

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