«Интервью с вампиром» экранизируют в формате сериала

Новость для поклонников культового фильма «Интервью с вампиром» 1994 года. Эта история снова будет экранизирована, но уже в формате сериала.

Американский кабельный канал AMC дал добро на съемку 8-серийной картины по одноименному роману Энн Райс, сообщает издание Deadline. В прошлом году данная телесеть приобрела права на адаптацию 18 книг писательницы и собирается сделать из них большую сериальную франшизу. Во главе проекта встанет продюсер Марк Джонсон, работавший над «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

«Проблема адаптации для телевидения новаторской и чрезвычайно убедительной работы Энн Райс одновременно пугает и волнует, — сказал мужчина. — Поскольку ранее я снимал фильмы на основе таких уникальных произведений, я осознаю ответственность и обязательства, которые мы несем за материал».

Выход сериала запланирован на 2022 год.

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