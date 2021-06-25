Анна Ковальчук снова в деле: стартовали съемки 21-го сезона «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки нового (уже 21-го) сезона популярного детективного сериала «Тайны следствия». Обаятельный подполковник юстиции Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук снова берется за дело.

В новых сериях в команду героини вернется ее подруга Людмила Колонкова, сыгранная Ольгой Павловец. А громкие и резонансные дела не заставят себя ждать. Зрители увидят раскрытие дерзкого убийства бизнесмена, гибели пары известных фигуристов и похищения дочери влиятельного человека. И, конечно же, работа — это еще не все. Личная жизнь тоже поставит перед Швецовой непростые вопросы. Ей придется столкнуться с тем, с кем она нехорошо рассталась когда-то в прошлом.

Режиссером нового сезона выступает Максим Демченко, работавший над сериалами «Паромщица» и «Доктор Рихтер. Продолжение». В проекте заняты актеры Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.

Продолжение сериала будет показано на канале «Россия».

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