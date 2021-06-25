Михаил Пореченков станет тренером волейболисток в новом сериале

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сериала канала «Россия» под названием «Чайки». В ролях: Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова и другие актеры.

Картина расскажет о женской волейбольной команде «Чайка» из Калининграда, которую пришлось возглавить резкому и суровому тренеру, которого играет Пореченков. Новый наставник намерен сделать своих подопечных чемпионками страны. Но на пути к победе ему предстоит решить личные проблемы каждой из девушек, а также разобраться в непростых отношениях с собственной дочерью-подростком.

«Эта история меня заинтересовала сразу, как только про нее услышал. Ведь прообразом моего персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль — для меня крайне интересная актерская задача», — говорит Михаил Пореченков. «Главный жанр проекта — мелодрама. При этом в сценарии много и самостоятельных персонажей со своими отдельными линиями в разных жанрах: есть остросюжетный детектив, есть история отцов и детей, медицинский детектив, и даже элементы сказки. В сюжете много интриг, современных конфликтов, загадочных событий, юмора», — отмечает продюсер кинокомпании «Марс Медиа» и соавтор сценария «Чаек» Василий Клепацкий.

Добавим, что перед съемками актрисы прошли специальную подготовку с профессиональным тренером по волейболу и научились неплохо играть. Съемки пройдут также в Калининграде и в Москве.

Смотрите также: