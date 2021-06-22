«Обитель зла: Бесконечная тьма», «Гранд» и другие громкие сериалы, которые выйдут в июле 2021 года

На дворе – лето. Самое время отдыхать и смотреть сериалы. Киношники порадовали нас несколькими громкими премьерами в июле. Представляем их вашему вниманию.

«Пробуждение», 1 сезон

Актеры: Евгений Миронов, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Александр Робак, Александр Новин, Яна Сексте и другие.

Главный герой сериала – адвокат, который однажды вместе с семьей попадает в страшное ДТП. Он выживает, но попадает в две параллельные реальности: в одной выживает его сын Кирилл, а в другой — жена Светлана. Для того, чтобы спасти семью – адвокату нужно найти ответ на главный вопрос: почему случилось ДТП и как его можно избежать.

Дата выхода: 1 июля

Где смотреть: IVI

«Гранд», 5 сезон

Актеры: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Екатерина Вилкова, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Григорий Сиятвинда и другие.

Приключения работницы отеля Ксении Завгородней продолжаются. Кстати, пятый сезон будет последним, и поэтому героев ждут серьезные перемены. К привычным подмосковным локациям добавятся красочные пейзажи Мальдив.

Дата выхода: 9 июля

Где смотреть: канал «Супер»

«Обитель зла: Бесконечная тьма», 1 сезон

Актеры: Ник Апостолидес, Стефани Паниселло, Рэй Чейз, Даг Стоун, Брэд Венейбл, Джона Сяо и другие.

В центре истории – новомодный смертельный вирус, которые превращает людей в зомби. Федеральный агент Леон С. Кеннеди пытается разрешить трагедию и объединяется с сотрудницей правозащитной организации. Вместе они выясняют, что имеют дело с биотерроризмом. Их главная задача – вернуть жизнь на планете.

Дата выхода: 9 июля

Где смотреть: Netflix

«Нетипичный», 4 сезон

Актеры: Сет Гордон, Майкл Патрик Джэнн, Джо Кесслер и другие.

Это история про 18-летнего парня Сэма, который страдает расстройством аутистического спектра. Повзрослев, он пытается найти себя, построить личную жизнь, но сталкивается с непониманием общества.

Дата выхода: 10 июля

Где смотреть: Netflix

«Виргин Ривер», 3 сезон

Актеры: Мартин Вуд, Гэйл Харви, Тим Мэтисон, Энди Микита, Янн Тернер и другие.

Медсестра Мелинда Монро устает от беспокойной жизни в Лос-Анджелесе и переезжает в маленький городок Виргин Ривер на севере Калифорнии. Однако, переехав, она понимает, что это место не такое уж и безопасное. Но прежде чем разрешить новоявленные проблемы, женщине необходимо будет разобраться со своим прошлым.

Дата выхода: 10 июля

Где смотреть: Netflix

«По волчьим законам», 5 сезон

Актеры: Финн Коул, Эллен Баркин, Девон Сава, Скотт Спидман, Даниэлла Алонсо, Шон Хэтоси, Райан Дорси, Бен Робсон, Джейк Вири, Анна Белкнап и другие.

Главный герой сериала — 17-летний юноша Джошуа, который родился и вырос в воровской семье. С детства он видел жестокие убийства, вместе с родителями находился в бегах. Теперь мальчик вырос и ему предстоит решить – как ему жить дальше.

Дата выхода: 12 июля

Где смотреть: TNT