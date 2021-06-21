Турецкие сериалы не хуже «Великолепного века», которые выйдут летом 2021 года

Все они про любовь и предательства.

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в нашей стране. Миллионы россиян пристально следят за историей султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем.

Однако турки выпустили еще несколько фильмов не хуже этого, которые выйдут летом. Представляем их вашему мнению.

«Беда на мою голову»

Актеры: Оздемир Сечкин, Хельваджиоглу Ирем, Румели Танер и другие.

Главный герой — инспектор Шахин, который возглавляет специальный отдел по раскрытию особо тяжких преступлений. Ему в команду попадает психолог Ипек, однако мужчины сразу не поладили. Но смогут ли эти двое перебороть личные претензии и раскрыть сложное5 и запутанное преступление? Вопрос…

Дата выхода: 20 июня

Где смотреть: ATV

«Сердечная рана»

Актеры: Гекхан Алкан, Ягмур Танрысевсин, Мерве Чагыран, Топрак Джан Адыгюзель и другие.

В центре сюжета – две семьи, которые враждуют между собой. Когда-то они все дружили, их дети собирались пожениться. Но накануне свадьбы жених изменяет своей возлюбленной, перечеркнув все. Теперь отец невесты решает разрушить жизнь несостоявшихся родственников, идя на все.

Дата выхода: 25 июня

Где смотреть: канал Atv

«Случайная любовь»

Актеры: Умит Кантарджилар, Суде Зюлал Гюлер, Селин Ышык, Сади Джелил Дженгиз и другие.

Это история про девушку по имени Шималь, которая живет размеренной правильной жизнью и однажды встречает парня Дживана – свою полную противоположность. Он развязный хулиган, который живет одним днем. В итоге жизнь Шималь начинает идти наперекосяк.

Дата выхода: с 24 июня

Где смотреть: канал: Star TV

«Один из нас»

Актеры: Гизем Гюнеш, Ураз Каигилароглу, Адам Мустафа Авкыран и другие.

Мусульманка из традиционной семьи Хаввы влюбляется в парня ирландского происхождения. Конечно, родственники против. На что готовы пойти влюбленные, чтобы спасти свои отношения? На все.

Дата выхода: июль 2021

Где смотреть: Show TV

«Первый и последний»

Актеры: Салих Бадемджи, Озге Озпиринчджи, Селим Эрдоган, Шериф Эрол и другие.

Главные герои – мужчина и женщина, которые влюбляются друг в друга. В их взаимоотношениях есть все – любовь, страсть, ненависть, предательства. Зрители равнодушными точно не останутся.

Дата выхода: август 2021

Где смотреть: Blu Tv

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