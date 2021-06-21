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Турецкие сериалы не хуже «Великолепного века», которые выйдут летом 2021 года

Все они про любовь и предательства.

Турецкие сериалы не хуже «Великолепного века», которые выйдут летом 2021 года
Кадр из сериала «Один из нас»

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в нашей стране. Миллионы россиян пристально следят за историей султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем.

Однако турки выпустили еще несколько фильмов не хуже этого, которые выйдут летом. Представляем их вашему мнению.

«Беда на мою голову»

Кадр из сериала «Беда на мою голову»
Кадр из сериала «Беда на мою голову»

Актеры: Оздемир Сечкин, Хельваджиоглу Ирем, Румели Танер и другие.

Главный герой — инспектор Шахин, который возглавляет специальный отдел по раскрытию особо тяжких преступлений. Ему в команду попадает психолог Ипек, однако мужчины сразу не поладили. Но смогут ли эти двое перебороть личные претензии и раскрыть сложное5 и запутанное преступление? Вопрос…

Дата выхода: 20 июня

Где смотреть: ATV

«Сердечная рана»

Кадр из сериала «Сердечная рана»
Кадр из сериала «Сердечная рана»

Актеры: Гекхан Алкан, Ягмур Танрысевсин, Мерве Чагыран, Топрак Джан Адыгюзель и другие.

В центре сюжета – две семьи, которые враждуют между собой. Когда-то они все дружили, их дети собирались пожениться. Но накануне свадьбы жених изменяет своей возлюбленной, перечеркнув все. Теперь отец невесты решает разрушить жизнь несостоявшихся родственников, идя на все.

Дата выхода: 25 июня

Где смотреть: канал Atv

«Случайная любовь»

Кадр из сериала «Случайная любовь»
Кадр из сериала «Случайная любовь»

Актеры: Умит Кантарджилар, Суде Зюлал Гюлер, Селин Ышык, Сади Джелил Дженгиз и другие.

Это история про девушку по имени Шималь, которая живет размеренной правильной жизнью и однажды встречает парня Дживана – свою полную противоположность. Он развязный хулиган, который живет одним днем. В итоге жизнь Шималь начинает идти наперекосяк.

Дата выхода: с 24 июня

Где смотреть: канал: Star TV

«Один из нас»

Кадр из сериала «Один из нас»
Кадр из сериала «Один из нас»

Актеры: Гизем Гюнеш, Ураз Каигилароглу, Адам Мустафа Авкыран и другие.

Мусульманка из традиционной семьи Хаввы влюбляется в парня ирландского происхождения. Конечно, родственники против. На что готовы пойти влюбленные, чтобы спасти свои отношения? На все.

Дата выхода: июль 2021

Где смотреть: Show TV

«Первый и последний»

Кадр из сериала «Первый и последний»
Кадр из сериала «Первый и последний»

Актеры: Салих Бадемджи, Озге Озпиринчджи, Селим Эрдоган, Шериф Эрол и другие.

Главные герои – мужчина и женщина, которые влюбляются друг в друга. В их взаимоотношениях есть все – любовь, страсть, ненависть, предательства. Зрители равнодушными точно не останутся.

Дата выхода: август 2021

Где смотреть: Blu Tv

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