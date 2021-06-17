Виктория Толстоганова предстала в образе чиновницы-взяточницы

Так сложилось, что россияне не очень любят чиновников. В понимании большинства людей это винтики в системе, которые привыкли жить на широкую ногу.

«У нас в обществе достаточно, мягко говоря, прохладное отношение к чиновникам. И это понятно, меня тоже сложно заставить их полюбить. И казалось бы, чем может привлечь сериал под названием «Чиновница». Но у нас история не про должность, а про людей», — делится Виктория Толстоганова.

Она исполнила главную роль в сериале «Чиновница», который стартует 30 июня на KION.

Вместе с ней зритель увидит в кадре Максима Виторгана, Алексея Аграновича, Семена Серзина, Артема Быстрова, Полину Кутепову, Яну Гладких и других звезд российского кино. Режиссером сериала выступила Оксана Карас.

«Чиновница» — антикоррупционная мелодрама о жизни служащей госаппарата регионального минздрава Арины Алферовой (Виктория Толстоганова). Ее жизнь для кого-то предел мечтаний: хорошая должность, дорогая иномарка, квартира в центре города, шопинг-туры в Москву по выходным.

Солидная должность начальника финансового департамента, а также «спасибо за помощь» в конвертах – все это обеспечивает безбедное существование Алферовой. А взамен она закрывает глаза на контрафактные лекарства, которые заполонили городок.

Привычную череду событий прерывает судьбоносная трагедия, произошедшая в жизни Алферовой — ее мир рушится как замок из песка. Только после потрясения чиновница задумывается о происходящем и словно трезвеет. Теперь она не винтик в порочной системе, а ее головная боль. Алферова бросает вызов теневой структуре.

Авторы «Чиновницы» отмечают, что сериал вовсе не про чиновников-взяточников, а про пробуждение. Про то, как человек может в один час круто изменить свою жизнь, прислушаться к голосу совести.

«В начале фильма Алферова — обычная мещанка с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки», — рассуждает Оксана Карас.

Съемки проекта проходили в Ленинградской области — в окрестностях Санкт-Петербурга, а также в Выборге и Кронштадте. Однако в кадре не будет узнаваемых городских окраин. В проекте создан образ некоего провинциального города с выходом к воде.

«Несмотря на пиджаковый образ героини, она живой человек. Она прежде всего женщина, да, не очень счастливая, не очень понимает про любовь, но все, что она делает, она делает не потому, что хочет много денег, а потому, что влюбилась. Но почти все мужчины, которые ее окружают, пытаются ее использовать», — рассказывает Толстоганова.

«Чиновница» — это восьмисерийный совместный проект KION Originals, «Киностудии КИТ» и Первого канала.

Сериал «Чиновница» — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION каждую неделю, начиная с 30 июня.

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