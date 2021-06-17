Заключительный сезон сериала «Гранд» начнется 9 июля

Видеосервис Start начнет показ заключительного сезона комедии «Гранд» 9 июля. Зрителей ждет 21 новая серия киносаги, в рамках которых произойдут большие перемены. Например, к привычным локациям экоотеля добавится белый песок Мальдив, а в кадре саму себя сыграет певица Валерия. Ко всему этому Лев Глебович, которого сыграл Александр Лыков, найдет любовь своей жизни, а главные герои Ксюша и Юра, которых сыграли Мила Сивацкая и Александр Соколовский попытаются сохранить любовь на расстоянии.

«Мне двадцать два, на проекте я с восемнадцати лет, и у меня есть четкое ощущение, будто я закончила университет. Это было очень крутое путешествие, абсолютно подходящее место для взросления», — отметила Мила Сивацкая.

К слову, создатели сериала обещают, что финал его будет весьма трогательный.

«У нас очень правильный, красивый финал, который понравится зрителям. Хочется сказать огромное спасибо фанатам за преданность, потому что у этой киновселенной одна из самых больших армий поклонников в нашей стране. Мы их не разочаруем», — сказал Александр Соколовский.

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