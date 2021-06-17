Съемки завершились: что известно о новом сезоне сериала «Год культуры» с Бондарчуком

Федор Бондарчук давно снимается в самых разных проектах. И это при том, что его жена Паулина Андреева недавно стала мамой и подарила ему сына Ивана. Это не помешало артисту сняться во втором сезоне сериала ТНТ «Год культуры». Первый сезон этой картины о высокопоставленном московском чиновнике Викторе Сычеве, который вынужденно отправился из Москвы в региональный вуз, стал лидером прайма.

Для поклонников радостной новостью стало то, что Бондарчук вернулась к роли Сычева. На днях завершились в Москве съемки новых серий. На этот раз ему снова придется поехать в провинцию на Первый международный литературный форум. Он готовится к обещанному повышению, но узнает, что не всю вину искупил за неудобный вопрос президенту по прямой линии от преподавателя регионального вуза. Чиновник снова приедет в Верхнеямск, где многое изменилось, пока он отсутствовал.

Добавим, что производством сериала занимается Comedy Club Production совместно с Art Pictures Vision. Премьера новых серий запланирована на 2022 год. Также в сериале играют: Риналь Мухаметов и Мария Ахметзянова, а также Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко и другие.

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