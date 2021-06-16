Как создатели «Великолепного века» опорочили сына султана Сулеймана и Хюррем Селима

Турецкий сериал «Великолепный век» сняли на основе реальной жизни османского султана Сулеймана. Всю жизнь он любил наложницу Хюррем, которую сделал официальной женой. Было у них общих пять сыновей и одна дочь. Судьбы потомков сложились по-разному, но некоторые исследователи утверждают, что киношники опорочили образ среднего сына – Селима.
Как Селим спас Махидевран
Его показали пьяницей и бездарным руководителем. Однако это не совсем так. Во-первых, Селим спас от нищеты одну из наложниц отца Махидевран. Сулейман, напомним, изгнал женщину из дворца из-за провокаций в сторону Хюррем. Однако именно Селим оплатил все ее долги, подарил дом и вернул титул султанши.
Не бездарный руководитель
Лидерские качества Селима действительно уступали его братьям, однако и бездарем его назвать нельзя. Сын Сулеймана, например, возродил военно-морской флот, а также подчинил Османской империи Крит и Аравийский полуостров. Кроме того, закрепил дружественный союз с Индонезией.
Селим не убивал брата
В «Великолепном веке» нам также показали, как Селим враждовал со своим братом Баязитом. И якобы в борьбе за власть он убивает своего родственника вместе со всей его семьей. Но и это неправда, утверждают историки. По данным исследователей, в момент казни Селима не было рядом. А смертный приговор Баязиту утвердил сам султан Сулейман.
Смерть – роковая случайность
Ну и главное – в «Великолепном веке» показали, что Селим погибает нелепой смертью. Якобы он напился в бане, поскользнулся и умер от удара головой. Отчасти, это правда. Однако поскользнулся сын Сулеймана, когда зашел трезвым посмотреть, как идет строительство хамама. Скорее всего, это просто роковая случайность и алкоголь тут не причем.