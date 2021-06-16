Как создатели «Великолепного века» опорочили сына султана Сулеймана и Хюррем Селима

Исследователи утверждают, что он был не таким уж бездарным.

Турецкий сериал «Великолепный век» сняли на основе реальной жизни османского султана Сулеймана. Всю жизнь он любил наложницу Хюррем, которую сделал официальной женой. Было у них общих пять сыновей и одна дочь. Судьбы потомков сложились по-разному, но некоторые исследователи утверждают, что киношники опорочили образ среднего сына – Селима.

Как Селим спас Махидевран

Его показали пьяницей и бездарным руководителем. Однако это не совсем так. Во-первых, Селим спас от нищеты одну из наложниц отца Махидевран. Сулейман, напомним, изгнал женщину из дворца из-за провокаций в сторону Хюррем. Однако именно Селим оплатил все ее долги, подарил дом и вернул титул султанши.

Не бездарный руководитель

Лидерские качества Селима действительно уступали его братьям, однако и бездарем его назвать нельзя. Сын Сулеймана, например, возродил военно-морской флот, а также подчинил Османской империи Крит и Аравийский полуостров. Кроме того, закрепил дружественный союз с Индонезией.

Селим не убивал брата

В «Великолепном веке» нам также показали, как Селим враждовал со своим братом Баязитом. И якобы в борьбе за власть он убивает своего родственника вместе со всей его семьей. Но и это неправда, утверждают историки. По данным исследователей, в момент казни Селима не было рядом. А смертный приговор Баязиту утвердил сам султан Сулейман.

Смерть – роковая случайность

Ну и главное – в «Великолепном веке» показали, что Селим погибает нелепой смертью. Якобы он напился в бане, поскользнулся и умер от удара головой. Отчасти, это правда. Однако поскользнулся сын Сулеймана, когда зашел трезвым посмотреть, как идет строительство хамама. Скорее всего, это просто роковая случайность и алкоголь тут не причем.

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