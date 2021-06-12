«Снова вместе»: Сара Джессика Паркер воссоединилась с коллегами по фильму «Секс в большом городе»

Исполнительница главной роли в сериале «Секс в большом городе» — Сара Джессика Паркер — опубликовала в своем микроблоге свежее фото с другими актрисами культовой картины.

Знаменитость вместе с давними подругами — Кристин Дэвис и Синтией Никсон — позировала на фоне «каменных джунглей» Нью-Йорка.

«Снова вместе. Прочитали сценарии наших первых серий. Вместе со всеми нашими ребятами и новыми актерами», — написала Паркер в комментариях под фото с актрисами.

Поклонники артистки остались в восторге от такой новости. Фанатов «Секса в большом городе» уже заинтриговали первым трейлером сериала. А в пятницу, 11 июня, состоялась первая читка сценария.

«А где Саманта?», «Саманта фотографирует?», «Больше не можем ждать! Ким должна быть с вами», «Без Саманты…», «А мне нравится Миранда со светлыми волосами», «Иконы!», «Никак не дождусь», «Это сделало меня таким счастливым», — такие комментарии оставили поклонники истории про приключения четырех подруг.

К слову, если Кристиан Дэвис и Синтия Никсон согласились вновь воссоздать атмосферу полюбившейся многим картины, то Ким Кэттролл не появится в сериале. Актриса так и не помирилась с Паркер. Об этом ранее писали в Woman Journal.

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