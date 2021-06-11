«Фантастически похожа на Раису Максимовну»: Хаматова сыграет жену Михаила Горбачева

Весной 2022 года в России стартуют съемки серила «Горбачев». Главные роли в проекте получили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

В основу сценария был положен спектакль Театра наций «Горбачев», премьера которого прошла в 2020 году. В центре повествования — уникальная история одного из самых известных политических деятелей и его жены.

Михаил Сергеевич Горбачев — человек, который перевернул судьбу страны и повлиял на мировую политику.

Сценарий еще в разработке, но главные роли уже утверждены: как и в спектакле, Михаила Горбачева сыграет Евгений Миронов, а Раису Максимовну — Чулпан Хаматова.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен, как Евгений Миронов перевоплотился на сцене. Для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны», — приводят слова Михаила Горбачева создатели. — Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди».

Съемки будут вести IVI originals и студия «Третий Рим». Работы запланированы в разных городах: Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне.

«Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, — отмечает актер, продюсер, народный артист РФ Евгений Миронов. — Мы хотим создать кино о больших людях, пусть и в формате сериала».

Премьера запланирована на 2023 год.

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