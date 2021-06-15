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«Зачем убили главного героя?»: первые отзывы о «Содержанках-3»

На видеоплатформе Start состоялась долгожданная премьера третьего сезона популярного сериала «Содержанки». Фильм рассказывает о так называемой светской жизни Москвы. Внимание, спойлеры!

«Зачем убили главного героя?»: первые отзывы о «Содержанках-3»
Кадр из сериала «Содержанки-3»

Режиссером третьей части стал отец исполнительницы главной роли Дарьи МорозЮрий Мороз. Фильм, как и его предшественники (прошлые два сезона), переполнен откровенными сценами, интригами и предательствами.

Создатели пообещали, что в третьей части произойдет развязка сюжета. Якобы станет понятно, кто на самом деле убийца, и кто под кого копает. В Интернете уже появилась первая серия третьего сезона. Зрители восприняли ее неоднозначно.

Кто-то считает, что сериал по-прежнему красивый и элегантный. А кого-то расстроил тот факт, что сценаристы «убили» в первой же серии главного героя фильма…

Кадр из сериала «Содержанки-3»
Кадр из сериала «Содержанки-3»

olesianurgalieva: «Как же без Кирилла Сомова? Он украшал сериал! Зачем его вывели из сюжета? Я так расстроилась!»

Однако «Содержанки» бы не были «Содержанками», если бы в начале сезона не выстрелило бы ружье в шкафу. Да и убийство Сомова – предсказуемо. Предупреждал его герой Сергея Бурунова, чтоб держался подальше от его жены Милы, не раз предупреждал. С одной стороны, убийство выгодно мужу героини Марины Зудиной. А с другой – уж очень много интриг в фильме и, вполне возможно, что его просто подставили.

«Сериал — для провинциалов, которым будет (должно по задумке) интересно увидеть закулисье богатой светской жизни и для тех самых богатых, которые должны посмотреть в зеркало, — заметила olesianurgalieva.

Отдельно поклонники выделили игру актеров.

Кадр из сериала «Содержанки-3»
Кадр из сериала «Содержанки-3»

«Дарья Мороз демонстрирует скандинавский минимализм, такая нордическая сильная и уверенная в себе женщина, которая знает что ей нужно. Персонаж прекрасно прорисован и раскрыт.Бурунов как всегда прекрасен, очень много сцен в сериале вытаскивает именно он. Не знаю как у него это получается, природное что-то. Софья Эрнст – провал», — пишет Инженю.

«Хотелось бы узнать об истинной роли героини Александры Ребенок Ольги Крутовой. Темная она лошадка, думаю, что «выстрелит»! И, естественно, чем закончатся козни героя Лавроненко против Глеба Ольховского!» – пишет Ирина Ежова.

Кадр из сериала «Содержанки-3»
Кадр из сериала «Содержанки-3»

Некоторые пользователи отмечают, что среди героев сериала «Содержанки» практически нет положительных персонажей.

«Все живут как на войне! Не зря одноименный хит «Агаты Кристи» стал новым саундтреком сезона! Прям в точку!» — заметил пользователь №15 jacomo.

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