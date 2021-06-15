«Зачем убили главного героя?»: первые отзывы о «Содержанках-3»

Режиссером третьей части стал отец исполнительницы главной роли Дарьи Мороз – Юрий Мороз. Фильм, как и его предшественники (прошлые два сезона), переполнен откровенными сценами, интригами и предательствами.

Создатели пообещали, что в третьей части произойдет развязка сюжета. Якобы станет понятно, кто на самом деле убийца, и кто под кого копает. В Интернете уже появилась первая серия третьего сезона. Зрители восприняли ее неоднозначно.

Кто-то считает, что сериал по-прежнему красивый и элегантный. А кого-то расстроил тот факт, что сценаристы «убили» в первой же серии главного героя фильма…

olesianurgalieva: «Как же без Кирилла Сомова? Он украшал сериал! Зачем его вывели из сюжета? Я так расстроилась!»

Однако «Содержанки» бы не были «Содержанками», если бы в начале сезона не выстрелило бы ружье в шкафу. Да и убийство Сомова – предсказуемо. Предупреждал его герой Сергея Бурунова, чтоб держался подальше от его жены Милы, не раз предупреждал. С одной стороны, убийство выгодно мужу героини Марины Зудиной. А с другой – уж очень много интриг в фильме и, вполне возможно, что его просто подставили.

«Сериал — для провинциалов, которым будет (должно по задумке) интересно увидеть закулисье богатой светской жизни и для тех самых богатых, которые должны посмотреть в зеркало, — заметила olesianurgalieva.

Отдельно поклонники выделили игру актеров.

«Дарья Мороз демонстрирует скандинавский минимализм, такая нордическая сильная и уверенная в себе женщина, которая знает что ей нужно. Персонаж прекрасно прорисован и раскрыт.Бурунов как всегда прекрасен, очень много сцен в сериале вытаскивает именно он. Не знаю как у него это получается, природное что-то. Софья Эрнст – провал», — пишет Инженю. «Хотелось бы узнать об истинной роли героини Александры Ребенок Ольги Крутовой. Темная она лошадка, думаю, что «выстрелит»! И, естественно, чем закончатся козни героя Лавроненко против Глеба Ольховского!» – пишет Ирина Ежова.

Некоторые пользователи отмечают, что среди героев сериала «Содержанки» практически нет положительных персонажей.

«Все живут как на войне! Не зря одноименный хит «Агаты Кристи» стал новым саундтреком сезона! Прям в точку!» — заметил пользователь №15 jacomo.

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