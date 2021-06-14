Агрессия и другие болезни, которыми могли страдать султан Сулейман, Хюррем и их дети

В сериале «Великолепный век» нам показали не все.

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в нашей стране. Миллионы россиян смотрят историю любви османского султана Сулеймана и его наложницы Хюррем.

Несмотря на все величие, падишах и его окружение страдали, как и обычные люди, разными болезнями. Конечно, во дворце у повелителя было множество знахарей, но уберечь султана от всех невзгод было невозможно.

В «Великолепном веке» показали, что султан Сулейман периодически впадал в длительные бессознательные состояния. Исследователи считают, что это могли быть сахарные комы, которые провоцировал диабет.

Также в зрелом возрасте падишах страдал от депрессии и мании преследования.

Любимая женщина Сулеймана Хюррем, как мы уже писали, в зрелом возрасте болела малярией и ее мучили сильные колики. Именно они и стали причиной смерти женщины.

Кроме того, историки утверждают, что на протяжении всей жизни Хюррем мучила сердечная недостаточность. И мании величия, как в сериале, у реальной жены падишаха не было.

Дети Сулеймана тоже были не совсем здоровы. Например, Селим любил выпить. Говорили даже, что у него был алкоголизм. Шехзаде Баязида мучили приступы ярости. По мнению современников, он мог наброситься на человека ни за что, а потом жалеть об этом.

Но у шехзаде Джихагира был горб. Говорят, спина настолько болела у молодого человека, что справиться с болями ему помогали лишь наркотические препараты.

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