10 культовых саундтреков с ностальгией по 90-м годам

У эпохи пейджеров, варенок и видеокассет есть свой особый музыкальный вайб, который зачастую можно уловить через саундтреки к фильмам и сериалам. Причем порой совершенно не важно, когда именно вышла та или иная лента или песня.

Просто когда ты ее слышишь, понимаешь – так звучат девяностые. К выходу официального саундтрека народной комедии «Батя» мы решили вспомнить 10 самых атмосферных киномелодий, передающих атмосферу тех годов: от Валерия Леонтьева до Би-2 и Mujuice.

Би-2 – «Полковнику никто не пишет» («Брат 2», 2000)

Для многих дилогия «Брат» Алексея Балабанова – это и есть девяностые. Суровое, но дико реалистичное и атмосферное кино быстро засело в сердцах людей вместе с его неповторимым саундтреком. По этим фильмам можно буквально уроки музыки проводить, ведь в саундтреке собран настоящий альманах по истории русского рока.

В первой части важную роль играла композиция «Крылья» группы Nautilus Pompilius. В сиквеле же главной темой стал теперь уже легендарный «Полковник». Эта композиция для группы «Би-2» стала по-настоящему судьбоносной, отправив Леву и Шуру на музыкальный Олимп.

А ведь музыканты мало того, что не возлагали особых надежд именно на эту песню, так и в сам фильм композиция попала почти случайно – изначально должен был играть трек «Не стреляй» группы «ДДТ». Но отказ Юрия Шевчука от сотрудничества с Балабановым в итоге запустил череду событий, которая привела к тому, что Данилу Багрова и строчку про «большие города» друг без друга просто невозможно представить.

Алексей Шелыгин – «Бригада. Пролог» («Бригада», 2002)

Саша Белый – это еще один культовый герой российских девяностых в кино, который навсегда застолбил за собой эпичнейший саундтрек. Причем в случае с «Бригадой» даже слова оказались лишними – настолько тонко композитор Алексей Шелыгин прочувствовал атмосферу телесериала, которую создал режиссер Алексей Сидоров.

Впоследствии Шелыгин получил премию «Рекордъ» за самый продаваемый саундтрек. Главная тема сериала – это одна из тех эпичных мелодий, под которую выглядеть круто будет примерно все. Возьмите кадры из самого нелепого на ваш взгляд фильма, смонтируйте их в стиле заставки «Бригады» и наложите музыку Шелыгина – все, теперь это шедевр.

Саундтрек культового сериала жив и до сих пор: даже если кто-то досконально не помнит сюжет или по какому-то невероятному стечению обстоятельств вообще не видел «Бригаду», то уж эта музыка в его голове хоть раз точно играла. Это уже что-то на уровне подсознания: ты просто надеваешь пальто или выходишь из машины одновременно с кем-то, а дальше мозг сам включает легендарный мотив.

Сергей Шнуров – «Мобильник» («Бумер», 2003)

Где «Бригада», там и «Бумер» – это еще одно атмосферное кино про четырех друзей-бандитов, снятое в жанре роуд-муви, которое до сих пор плодит мемы. И тоже с очень запоминающимся саундтреком!

Трек «Мобильник» – это настоящая легенда всех «Нокий» и «Моторол» начала нулевых. И, несмотря на то, что распространялся он преимущественно «пиратски», Сергей Шнуров все равно за счет него заработал больше миллиона долларов.

Мастеру красного словца для этого не пришлось не то, чтобы материться, а вообще хоть что-то произносить, ведь композиция – это классическая полифония без вокала. Сам фильм понравился не всем критикам (в отличие от большинства зрителей), к музыке вопросов практически не было. Шнуров, помимо «Мобильника», написал для «Бумера» еще несколько композиций, включая трек «Никого не жалко», и в 2004 году получил премию «Ника» за лучшую музыку к фильму.

Валерий Леонтьев – «Полет на дельтаплане» («Батя», 2020)

Композиция Валерия Леонтьева, которая в народе запомнилась как «Дельтаплан», имеет удивительную судьбу. Ведь песня была издана в 1983 году, в момент первого пика славы исполнителя, который тогда регулярно брал премию «Певец года».

Собственно, эта песня, написанная на стихи поэта Николая Зиновьева и музыку композитора Эдуарда Артемьева, тоже стала премиальным хитом. Но спустя почти сорок лет, она будто обрела второе дыхание, став саундтреком для сериалов «Патриот», «Зона комфорта» и «Нежность».

Но особенно четко песня Леонтьева попала в саундтрек к фильму «Батя», рассказывающий о суровом и находчивом воспитании детей в девяностые. Это совершенно уникальный случай, когда песня 80-х в фильме 2020-х удивительно точно передает атмосферу 90-х. Кстати говоря, главную роль в картине исполнил Владимир Вдовиченков – звезда «Бригады» и «Бумера». Совсем недавно у комедии вышел «Самый родной саундтрек» — сборник музыкальных композиций, который уже доступен на всех музыкальных стриминговых сервисах.

«Божья коровка» – «Гранитный камушек» (Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2, 2019)

Романтическая баллада о потерянной любви – один из главных хитов девяностых, слова которого молодежь того времени до сих пор помнит наизусть. В прошлом году «Гранитный камушек» отметил серьезную дату — 25 лет с момента выхода. Но на самом деле эта композиция гораздо старше: ее первые вариации напевали в пионерских лагерях еще в 1970-е, а лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко решил записать ее на студии в 1995-м году.

Несмотря на обвинения в плагиате композиции The Road To Hell британского блюзмена Криса Ри, «Гранитный камушек» все равно стал хитом. А с выходом сериала телеканала ТНТ «Полицейский с Рублевки» обрел второе дыхание. Ведь именно эта песня – любимая композиция главного героя, перекочевавшего и на большие экраны.

Исполнитель роли Володи Яковлева Сергей Бурунов лично перепел композицию, существенно увеличив свою и без того гигантскую армию поклонников. Кстати, недавно на ТНТ вышел приквел сериала о Яковлеве – «Милиционер с Рублевки», в котором авторы рассказали, как еще молодой сотрудник правоохранительных органов влюбился в эту песню. А Артем Сучков, исполнивший роль юного Яковлева, вслед за Буруновым записал и свой кавер на бессмертный трек из девяностых.

«Ласковый май» – «Белые розы» («Родные», 2020)

Чудо, которое Бурунов сотворил с «Гранитным камушком», настолько сильно всех впечатлило, что актер невольно стал главным реаниматором песен девяностых в кино. В саундтрек к картине «Родные», где Сергей Бурунов исполнил роль отца семейства, везущего всю семью на Грушинский фестиваль, вошел легендарный хит группы «Ласковый май» – «Белые розы».

Сам актер исполнил песню вместе с певицей Монеточкой, которая стала экранной дочерью Бурунова. Так, песня, написанная когда-то за 15 минут композитором Сергеем Кузнецовым, продолжила жить даже спустя три десятилетия после выхода. Кстати, в саундтреке «Родных» «Белые розы» совсем не одиноки, там можно найти много популярных в 90-х песен: от «Плота» Юрия Лозы до «Лондон, Гудбай» группы «Кар-мэн».

«Иванушки International» – «Тополиный пух» («Лед—2», 2020)

«Тополиный пух», вышедший в 1998 году, сразу же стал лидером чарта «Русского радио». И до сих пор остается самым популярным треком группы «Иванушки International». На это повлиял в том числе и сиквел фильма «Лед», использовавший его в качестве саундтрека.

В мелодраме-мюзикле композицию исполнил Александр Петров. Несмотря на то, что события фильма «Лед-2» происходят в современности, именно этот ламповый трек из 90-х мгновенно навевает беззаботную атмосферу тех лет. Удивительно, что он так долго остается популярным, несмотря на величайшую фальсификацию в истории музыки: ну, какой тополиный пух в июле? Он же в мае! Хотя автор бессмертных строк Михаил Андреев утверждает, что его видел, правда, только в родном Томске.

«Кино» – «Группа Крови» («Игла», 1988)

Изначально словосочетанием «Группа крови» Виктору Цою предлагали назвать группу «Кино», но он приберег его для песни, которая впоследствии стала одной из визитных карточек исполнителя. Ее отличительной чертой является то, что все инструментальные партии придумал сам Виктор Цой. Конечно, он использовал ее и для фильма «Игла», в котором не только исполнил главную роль, но и выступил как композитор ленты.

«Группу крови» он решил поставить на финальные титры, и более эпичную концовку для ленты сложно было придумать. А в открывающей сцене играла «Звезда по имени Солнце» – песня, которую Цой написал прямо во время съемок картины.

Игорь Корнелюк – «Город, которого нет» («Бандитский Петербург», 2000)

Еще одно культовое произведение вдогонку к «Бумеру» и «Бригаде», посвященное бандитскому беспределу и коррупции в правоохранительных органах. И с не менее мощным саундтреком! Композиция «Город, которого нет» Игоря Корнелюка, как считают некоторые зрители, сделала 50% успеха сериала «Бандитский Петербург». Хотя сам композитор совершенно на нее не ставил.

Он два месяца мучился над нужной мелодией, а его соавтор Регина Лисиц переделывала текст. Существует даже второй вариант песни, где вместо «вечного знака забытых истин» есть «моя любовь, мое спасение», но на сюжет «Бандитского Петербурга» лучше ложились именно первоначальные слова.

Примечательно, что во время работы над песней Корнелюк не представлял конкретный город, но так вышло, что его композиция стала неофициальным гимном Санкт-Петербурга. А когда фигурист Евгений Плющенко выиграл вместе с ней чемпионат мира, «Город, которого нет» загремел буквально на всю планету.

«Комбинация» – American Boy («90-е. Весело и громко», 2018)

Сериал «90-е. Весело и громко» рассказывает историю молодых и талантливых музыкантов, которые начинают строить свои карьеры в лихие девяностые. Создатели выкупили права на множество песен той эпохи, чтобы точнее ее воссоздать. Не стала исключением и культовая композиция группы «Комбинация» – American Boy, которая в свое время идеально отразила мечты молодых девушек эпохи перестройки.

При этом писалась она потом и кровью: композитор Виталий Окороков перепробовал около 15 вариантов одного только припева, чтобы поймать подходящее настроение и ритм. Но в итоге все получилось идеально, и песня до сих пор остается хитом, который идеально подходит для иллюстрации девяностых в кино. В том же «Милиционере с Рублевки» она тоже прекрасно заходила.

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