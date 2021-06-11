«Содержанки-3»: Софья Эрнст отправится в Нью-Йорк, а Марину Зудину ждет трагическое событие

С 10 июня на видеосервисе Start выходит третий сезон сериала «Содержанки». Новые серии снимал режиссер Юрий Мороз, который также выступил и соавтором сценария проекта. В третьем сезоне появится несколько мужских персонажей (актеры Константин Лавроненко, Сергей Гилев, Александр Горбатов), усилится тема феминизма и снова не обойдется без эффектных эротических сцен.

Специальный корреспондент Teleprogramma.pro посмотрела первую серию завершающей части «Содержанок».

О чем третий сезон сериала «Содержанки»

В третьем сезоне мы опять увидим знакомых персонажей, жизнь которых претерпела значительные изменения. Так, Лена Широкова (Дарья Мороз) и Глеб Ольховский (Владимир Мишуков) расстаются, Мила (Марина Зудина) указывает мужу Игорю (Сергей Бурунов) на дверь. А карьера Даши (Софья Эрнст), открывшей в прошлом сезоне художественную галерею, идет в гору – она отправляется в командировку в Нью-Йорк.

Эпатажный режиссер Дарюс в исполнении Игоря Миркурбанова снимает кино о взаимоотношениях учителя и пристававшей к нему школьницы, прототипами которых стали Алексей Широков (Семен Штейнберг) и его ученица. Персонаж Миркурбанова снова раздает всем вокруг команды и выражает недовольство съемочным процессом.

Как изменятся женские образы

Но главное, на чем сделан акцент в новой части, — это эволюция женских образов. Если в первых двух сезонах героини стояли за спинами своих спутников, то в продолжении многосерийного фильма они вторгаются на мужские территории.

Например, Лена Широкова обрела еще больше лоска и хочет добиться бизнес-высот, но уже без участия Глеба. Амбиции Даши меж тем продолжают расти и простираются далеко за пределы Москвы. А вот хитроумная Ольга (Александра Ребенок) находит возлюбленного в исполнении актера Александра Горбатова.

Исполнительница роли Милы Марина Зудина призналась, что весь сезон будет приходить в себя после одного трагического события. И ее героине понадобится помощь психолога, роль которой сыграет Виктория Толстоганова. А вот эротических сцен с участием Милы практически не будет.

На судьбы героинь во многом повлиял и Юрий Мороз, который вносил свои коррективы в сценарий.

Юрий Мороз: «При внешнем блеске мир богатых людей достаточно агрессивен»

По словам Юрия, при выборе натуры для съемок, он сделал для себя один вывод. Представители самого высокого социального слоя живут в замкнутом пространстве, который можно сравнить с аквариумом. И это наблюдение повлияло и на художественное решение сериала. Так, одним из центральных образов многосерийного фильма стал именно аквариум, который появляется и в трейлере.

«При всем своем внешнем блеске этот мир достаточно агрессивен. Неслучайно в картинку добавлено кислотности. А еще в нашем кино много стекла, бетона», — поясняет Юрий Мороз.

Как Дарья и Юрий Мороз работали вместе

По словам режиссера, многие эпизоды нового сезона снимались в больших торговых центрах, которые сейчас выглядят, как улицы с их детскими площадками и овощными лавками внутри.

Интересно, что впервые Юрий Мороз и его дочь Дарья работают вместе не только как режиссер и актриса. В новом сезоне Дарья Мороз выступила в качестве шоураннера и креативного продюсера сериала.

По словам актрисы, она впервые работала с папой на этапе подготовительного процесса.

«Это разный опыт общения на съемочной площадке. У нас возникало много споров по поводу сюжета, развития персонажей, драматургических линий, — говорит Дарья Мороз. – Мы ругались, но не расставались. И в какой-то момент Юрий Павлович сказал: «Это просто кино».

На вопрос, с кем труднее работать, с бывшим мужем в первой части (Константин Богомолов снял первый сезон сериала – прим. ред.) или с отцом в третьей, Дарья ответила, что оба режиссера крайне требовательны. И с обоими круто работать. Но все же при съемках третьего сезона Дарья Мороз чувствовала больше ответственности в новом для себя качестве.

Как снимались эротические сцены в сериале «Содержанки-3»

В новых сериях зритель снова увидит эффектные постельные сцены с участием героини Дарьи. На вопрос, есть ли у Дарьи Мороз табу в отношении эротических эпизодов, она ответила, что вряд ли бы согласилась сняться в слишком откровенных сценах европейских артхаусных фильмов. И дает согласие на участие в интимных эпизодах, если они работают на замысел ленты.

А каково Юрию Морозу было снимать Дарью в постельных сценах?

«Если относиться к этому в контексте того, что это твоя дочь – это одна история. А если это актриса Дарья Мороз, играющая Лену Широкову на определенном жизненном этапе, — уже другая. Во время таких съемок возникает очень много технических и механических нюансов. И часто в этот момент бывает очень смешно», — говорит Юрий Мороз.

По словам продюсера сериала Ирины Сосновой, создатели картины не ставили перед собой задачу насытить проект постельными сценами. Для них было очень важно попасть в нерв аудитории. В том числе и с помощью музыки, которая за эти годы стала отдельным персонажем проекта.

Продюсер Ирина Сосновая: «Музыка – это хороший маркетинговый ход»

«Если во второй части сериала звучала кавер-версия хита «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой, то в третьем «Я на тебе, как на войне» группы «Агата Кристи». На наш взгляд, она попадает в смысл фильма. Песня – это хороший маркетинговый ход», — говорит продюсер сериала Ирина Сосновая.

Посмотрим, оценят ли все вышеперечисленные ходы зрители. Третий сезон сериала «Содержанки» на видеосервисе Start уже с 10 июня.

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