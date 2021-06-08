«Это сплошной анекдот»: на НТВ стартует шестой сезон сериала «Пес»

12 июня на канале НТВ состоится премьера шестого сезона детективного сериала «Пес». Герой Никиты Панфилова и его четвероногий друг снова будут расследовать запутанные дела, опираясь на свое чутье.

В новых сериях про Пса снимут новостной сюжет и назовут «лучшим сыщиком города», что повлечет за собой чрезмерное внимание со стороны местной заводчицы собак. Но в сериале есть не только юмор: подругу главного героя Лену похитит подозреваемый в убийстве, а комичный Игорь Гнездилов подвергнется покушению, причем по совершенно неожиданной причине.

«Гнездилов уверенно деградирует с каждым сезоном. В новых сериях у него случатся уж совсем страшные рецидивы. Главное, чтобы зрители не запутались в его оригинальных высказываниях, — говорит актер Никита Панфилов. — Зрителей вообще ждет очень много комичных моментов в новом сезоне, потому что все наше пребывание на съемочной площадке – это сплошной анекдот».

На канале НТВ отмечают, что «Пес» стал самым популярным сериалом России: согласно опросу ВЦИОМ 2020 года, этот детектив собрал 6% голосов и занял лидирующее место в рейтинге сериалов. А его суммарное количество просмотров на сайте канала и в YouTube перевалило за 330 миллионов.

Не пропустите новые серии «Пса» – с 12 июня в 20:00 на канале НТВ.

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