«Это бомба!»: Петров и Козловский поделились эмоциями от съемок в сериале «Надвое»

Как уже сообщала Teleprogramma.pro знаменитые актеры Александр Петров и Данила Козловский снимаются вместе в новом сериале для канала «Россия 1» под названием «Надвое». На днях съемки, проходящие в Санкт-Петербурге, преодолели свой экватор. Но киношникам предстоит еще долгая работа: нужно отснять белые ночи северной столицы, прогулки героев по знаменитым улицам города и сцены в скоростном поезде «Сапсан».

А пока звезды отечественного кино поделились своими эмоциями от участия в данном проекте.

«Когда Валерий Петрович (Тодоровский, режиссер. — Прим. авт.) прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба! — говорит Александр Петров. — Таких сценариев я в принципе не видел еще. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой — я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий».

«На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий — чистая радость для артистов, — признался Данила Козловский. — Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность «вышивать» в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!»

Напомним, что «Надвое» — это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых неожиданно меняет обычная, на первый взгляд, командировка в Петербург. В северной столице России приятели познакомятся с двумя девушками, и это обернется невероятным приключением для них. За женские роли в картине отвечают Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

Добавим, что, помимо трансляции на канале «Россия 1», сериал станет доступен на онлайн-сервисе more.tv.

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