«Скоро всей вашей Америке кирдык»: «Брат» и другие российские фильмы, которые купили США

Успех сериала «Эпидемия», которым заинтересовался крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix, запустил волну интереса к российским производителям. И теперь чуть ли не каждую неделю появляются новости про очередной заказ из США: американские продюсеры хотят не только показывать уже готовые наши проекты, но и заказывать новые.

«Анна Каренина»

Роман Льва Толстого экранизировали бессчетное количество раз — и в России, и в Европе, и в США. В Лондоне даже ставили спектакль, где главная героиня была темнокожей. Однако новую работу с кодовым названием «Анна К.» Netflix захотел заказать именно в России. Видимо, понимая, что только русские смогут правильно понять и адаптировать произведение для современных реалий. Да, действие «Анны Карениной» решили перенести в сегодняшние дни. Что самое интересное, у проекта целая сборная режиссеров! Их пятеро: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наталья Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор.

«Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи, — говорится в аннотации Netflix. — Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».

«Шерлок в России»

Необычное прочтение цикла произведений Артура Конана Дойла, посвященное расследованиям сыщика Холмса, представил продюсер Александр Цекало — его компания «Среда» выпустила сериал, где главный герой (Максим Матвеев) оказывается в России царских времен, общается с императором Александром III и с помощью русского доктора, а не Ватсона ищет загадочного маньяка.

Видимо, вышло интересно, потому что крупный немецкий холдинг ZDF Enterprises (он выпускал «Девушку с татуировкой дракона») приобрел права на дистрибуцию по всему миру именно российского сериала. Компания заверила, что впервые покупает проект из России.

«Майор Гром»

Не успел фильм Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» про приключения петербургского офицера Игоря Грома (Тихон Жизневский), снятый по одноименному комиксу за 600 млн руб., выйти на большие экраны (премьера состоялась в мае 2021 года), как все тот же голодный до русского контента Netflix изъявил желание купить и его.

Режиссер картины отметил, что сумма сделки оказалась рекордной для российского рынка, но озвучить ее не решился. Кстати, в прошлом году американский сервис купил «Эпидемию» за $1,5 млн (110 млн руб).

«Маша»

В девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые — свежий фильм Анастасии Пальчиковой под названием «Маша» (2021) с Анной Чиповской в главной роли примерно об этом. Недавно его купил знаменитейший американский кабельный телеканал HBO.

Драму отметили призом за лучший дебют на «Кинотавре», после чего продали для показа каналу HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум-класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax. Российский зритель может найти «Машу» на онлайн-платформе KION, а подписчики HBO увидят картину в октябре.

«Брат» и «Брат-2»

«Скоро всей вашей Америке кирдык», — говорил Данила Багров в 1997 году в картине Алексея Балабанова «Брат». Сценарий был насыщен хлесткими выражениями и шутками: и про евреев, и про фашистов, и про «гниду черножопую», и про режиссеров-гомосексуалов.

Во второй части фильма в 2000 году главный герой, полетевший в Америку за справедливостью, продолжает резать правду-матку: про «ниггеров», лживые ценности США, про китайцев. А вот американцы не обиделись — и купили в 2021 году права на показ обоих фильмов. Теперь любой иностранец может наслаждаться работами Алексея Балабанова на Netflix.

Российские зрители уже оценили английские субтитры фильма, выложенного 1 июня. Как ни удивительно, все оставили как есть, ничего не сократили в угоду толерантности. Только бандеровцев перевели как «украинских нацистских коллаборационистов» — так оно понятнее.

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