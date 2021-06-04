«Я на тебе, как на войне»: кавер на хит «Агаты Кристи» стал саундтреком к сериалу «Содержанки»

4 июня в YouTube появился музыкальный клип, собранный из кадров третьего сезона популярного сериала «Содержанки», показ которого начнется 10 числа. В новом ролике актриса Сабина Ахмедова исполнила культовую песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Бессмертный хит про закончившуюся любовь отлично подошел под настроение заключительного сезона провокационного сериала Start об отношениях в современной Москве.

Добавим, что это уже традиция «Содержанок»: в каждом сезоне героиня Сабины Ахмедовой, певица Карина Штерн, какую-либо известную песню в оригинальной аранжировке. В начале истории это был кавер на «Знаешь» артиста Rozhden, во второй части был перепет хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», а в третьей создатели картины обратились к классике руского рока.

«Как на войне» ассоциируется у меня со светлым и одновременно отчаянным временем конца 1990-х и начала 2000-х. Время свободы, смелости, огня, подросткового бунта и поиска своего голоса. Я слушала запись на повторе, по-моему, еще на кассетном плеере, — рассказала Сабина Ахмедова. — Как и все песни до этого, трек «Агаты Кристи» приобретает у нас совершенно иное настроение – более сдержанное, холодное, отстраненное. Эта песня подчеркивает не только динамику взаимоотношений моего персонажа с персонажем Константина Лавроненко, но и напряжение между всеми героями сериала».

Кстати, предыдущий клип актрисы на песню «Позови меня с собой» набрал в YouTube за год больше 16 миллионов просмотров.

Напомним, в третьем сезоне «Содержанок» сюжетные линии героев будут завершены, и зрители получат ответы на все вопросы. Режиссером финальных серий выступил Юрий Мороз.

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