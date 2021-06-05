«22 года спустя»: Певцов поделился кадрами со съемок «Бандитского Петербурга»

В культовом сериале актер сыграть одну из главных ролей.

Актер Дмитрий Певцов и его жена Ольга Орлова сыграли главные роли в сериале «Бандитский Петербург». Культовая многосерийная драма вышла на экраны телевизоров 22 года назад. Об этом артист напомнил в своем Instagram, поделившись кадрами со съемок.

«Бандитский Петербург» (1999 г.). 2021 год. 22 года спустя. И мы по-прежнему вместе», — написал Певцов.

Фанаты актера восприняли эту публикацию на ура.

«Просто бомбический сериал, пересматривала сто раз! Фильм – шедевр, обожаю с детства, Дмитрий, спасибо Вам», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае Певцов сообщил о том, что Дроздова ушла из «Современника», прослужив та 32 года. Такое решение актриса приняла ради сына Елисея, так как мальчик переживает подростковый период.

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