Игуана-трансгендер, бабушка-шериф и еще 3 интересных факта о съемках второго сезона «Светы с того света»

15 июня на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Света с того света». Это скринлайф-ситком о выпускнице медицинского вуза, которая оказывается в инвалидном кресле после падения с балкона. Несмотря на увольнение с работы, Света не отчаивается и придумывает нетривиальный способ заработать на операцию – стать экстрасенсом на дому. Рассказываем о самом интересном, что происходило на съемках первого российского скринлайф-сериала.

Мария Машкова – реальный экстрасенс (почти)

Актриса Мария Машкова, исполняющая роль Светы в сериале, настолько вжилась в образ, что и сама стала своего рода экстрасенсом для членов съемочной группы. Предсказания она делала с помощью специальных карточек, на которых указаны сферы жизни, в которых стоит ожидать изменений. Например, карточка «медицина» – это лечение «в высшей форме понимания», которое подразумевает медитацию для физического, ментального, эмоционального и духовного излечения. Клиенты выбирали карточки, а Машкова заглядывала в их ближайшее будущее.

«Эти волшебные карты мне подарила моя подружка Ирина Горбачева. На съемках все над ними сначала смеялись, а потом стояли в очереди, и я всем гадала каждый день. Потом уже все начали серьезно воспринимать, и когда на смене появлялся какой-то перерыв, операторы, гримеры подходили ко мне, просили им погадать. И я, оставаясь еще в гриме Светозары, конечно, с удовольствием это делала», – поделилась Машкова.

Бабушка доложила в полицию о съемочной группе

Съемочная группа не раз сталкивалась с неожиданными сложностями во время работы над проектом. Во время съемок пожара в одном из московских дворов местная бабушка-шериф приняла возгорание за реальное, и тут же начала грозиться вызвать полицию. Стражи порядка действительно приехали и успокоили социально активную пенсионерку. Женщина ушла и даже не догадалась, что перед ней были не настоящие полицейские, а актеры…

«Съемочный день срывался, но спасение пришло, откуда не ждали. На площадку как раз подъехали актеры массовки в форме…полицейских! Разумеется, куда пошла жаловаться бабушка? Конечно, этим актерам. Там было 15 здоровых парней, они ее окружили, внимательно выслушали, сказали, что разберутся. А уже по команде режиссера пошли действительно устранять пожар – бабушка была довольна», – рассказала креативный продюсер сериала «Света с того света» Юлия Галиченко.

Игуана-трансгендер

Во втором сезоне каст сериала «Светы с того света» пополнился новой звездой: экранный дуэт с Марией Машковой составила… игуана! Зеленая ящерица идеально дополнила мистический образ биоэнергомага Светозары, но при этом доставила немало проблем.

То откажется двигаться в нужный момент, то, наоборот, начнет нервничать, когда это совсем не требуется. А однажды дерзкая игуана и вовсе чуть павильон не спалила, опрокинув нагревательную лампу в своей клетке. А все потому, что съемочная группа, сама того не осознавая, проявила неуважение к растительноядной актрисе.

«По сюжету игуану зовут Стасик, но мы называли ее Станиславский, она была у нас Константином Сергеевичем. Мы сначала подружились, а потом он стал очень плохо себя вести, и выяснилось почему: оказалось, что Стасик – это женщина. Видимо, копилась обида, что я обращалась к ней как к мужчине. Когда я это узнала, у нас прямо разрушились отношения, и последние дни шли тяжело. Она стала заметно нервничать и вообще отказывалась работать», – рассказала Мария.

Турция сыграла роль Гоа

По сюжету, некоторые эпизоды сериала должны были сниматься на Гоа, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и помешала съемочной группе попасть на индийские пляжи. Тогда продюсеры нашли выход и отправились в Турцию. Вот, правда, в сценарии-то был указан Гоа, поэтому пришлось выкручиваться с помощью мастеров компьютерных эффектов.

«Мы готовились выпускать второй сезон в 2020 году, нам оставалось буквально несколько натурных съемок на Гоа. Но тут вдруг всемирный карантин, и у нас процесс встал. Только через полгода наконец-то выбрались в Турцию, а там еще горы на постпродакшене пришлось закрашивать, чтобы хоть как-то отдаленно было на Гоа похоже», – рассказал креативной продюсер сериала Антон Колбасов.

Театральные съемки на камеру ноутбука

«Света с того света» – своего рода «мать» жанра скринлайф-сериалов в России, потому что первый сезон вышел в 2018 году, когда еще никто не мог предвидеть пандемию коронавируса в 2020-м. Актерам буквально на ходу приходилось привыкать к новой реальности, когда камера за ними не движется, а им самим нужно следить за тем, чтобы случайно не выйти из заранее выстроенного кадра.

«Есть своя специфика в том, что тебе нужно подстроиться под камеру, поскольку все мизансцены нужно выставлять так, чтобы все и всех было видно. Большинство сцен так или иначе в одном помещении, поэтому мы старались как-то все немного обновить, чтобы совсем не повторялось, и было смотреть интересно, динамично», – поделилась актриса Анна Котова-Дерябина.

Фактически актеры были словно на театральной сцене. При такой съемке минимум возможностей перемонтировать испорченный дубль. Не получилось — в корзину.

«Приходится снимать новый. Концентрация, знание текста – все должно быть просто на феноменальном уровне. А когда еще монологи длинные с этим специализированным космическим текстом…прямо было тяжело!» – подтвердила Мария Машкова.

Смотрите второй сезон сериала «Света с того света» с 15 июня – с понедельника по четверг на телеканале ТНТ.

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