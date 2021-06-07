4 младенца и 12-часовые роды: как снимали второй сезон сериала «Триада»

7 июня в 21:00 телеканал ТНТ покажет второй сезон «Триады» — продолжение истории о том, как от одного ничем не примечательного мужчины забеременели три разные женщины.

Героини Дарьи Мороз, Любови Аксеновой и Насти Калашниковой станут мамами, а значит, вся их жизнь теперь будет подчинена заботе о детях. Ну а Толик, главный герой в исполнении Бориса Дергачева, будет разрываться уже между семью женщинами – четырьмя дочками и их мамами, пытаясь помочь всем и сразу.

Автор сценария Дарья Грацевич, ее работы уже знакомы зрителю. Именно Дарья подарила нам «Измены» и «Холоп».

Яжемать

Оба сезона «Триады» практически полностью снимали в квартирах и павильонах. А сцены на улицах записывали в Ярославле. В этом проекте локации не так важны, в отличие от героев. А их во втором сезоне прибавилось.

На первый план выходят дети – у Риты и Наташи родилось по одному ребенку, а у Миланы — двойня.

Присутствие на площадке детей — больная тема для кинематографистов. С появлением маленьких актеров съемочные дни жестко ограничены, расписание строится не под конкретные сцены, а под кормления. Можно было бы заменить крох на реалистичных кукол, но от достоверности решили не уходить.

Только на репетициях малышей заменяли игрушки. Это давало актерам возможность перевести дух, вспомнить реплики и немного расслабиться.

«С детьми очень тяжело работать – это огромная ответственность, и они непредсказуемые. У них случались истерики, когда, например, было душновато или они теряли маму из вида. Нам надо было так или иначе выполнять свою работу, не терять юмора, взаимодействовать с партнерами, помнить о тексте, о том, как мы выглядим… Но когда у тебя на руках живой организм, который испытывает эмоции, это морально очень сложно», — вспоминает исполнительница роли Миланы Настя Калашникова.

По сценарию в кадре новорожденные малыши, но брать таких актеров на площадку — это большой риск. Поэтому подыскивали 2-3 месячных героев. Для зрителя эта разница почти незаметна.

А близняшки, которые родились у Миланы, на самом деле не близняшки и даже не сестры.

Однако за время пути, дети смогли подрасти

Съемки сериала затянулись не на один месяц. В итоге к завершению маленькие актеры успели подрасти и не помещались в специально закупленные коконы.

«Помню мы снимали сцену, в которой наши героини возвращаются из роддома, и одна из малышек уже так выросла, что научилась переворачиваться и держать голову. Было ощущение, что она вот-вот в школу пойдет!» – рассказывает актриса Настя Калашникова.

На площадке неотрывно присутствовали мамы младенцев, но успокоить детей все равно было непросто, особенно если они начинали плакать все вместе.

«Однажды мы снимали в квартире, и в какой-то момент у нас на площадке было три ребенка. Они плакали, иногда начинали плакать по цепочке, даже если находились в трех разных комнатах. И все – съемочный процесс встает», – рассказывает Борис Дергачев.

Но вскоре актеры поняли, что плач — это не самая большая проблема.

«Но когда они плачут – это еще полбеды, потому что плач можно переозвучить. А вот когда было нужно, чтобы они одновременно спали в кадре… Это было гораздо сложнее!» – добавляет сценаристка и креативный продюсеры «Триады» Дарья Грацевич.

Однако все эти сложности оставили у съемочной группы только теплые воспоминания.

«Это же дети! Когда они появлялись на площадке, все моментально становились милыми, тихими и пушистыми», — делится Настя Калашникова.

12-часовые роды

Именно Насте Калашниковой пришлось на съемках второго сезона сложнее всех. Ее героиня Милана рожает двойню, а значит, ее схватки были самыми интенсивными, и авторы сериала не могли не показать этот момент.

«12 часов мы снимали, как рожает Милана. Под конец смены у меня разболелся низ живота, я потеряла голос, потому что много дублей подряд я кричала и тяжело дышала, имитируя схватки; у меня кружилась голова» — говорит актриса.

Вместе с ней постигала процесс схваток и родов Любовь Аксенова – кричать и правильно дышать ее учили Дарья Мороз и креативный продюсер Юлия Галиченко, у которых есть дети.

Но если у Калашниковой после съемок в образе беременной, а затем и рожающей героини симптомы были исключительно психосоматическими, то Дарья Грацевич, придумавшая эту историю несколько лет назад, забеременела по-настоящему. К старту съемок второго сезона у нее был такой же огромный живот, как у трех ее героинь.

Смотрите новый сезон сериала «Триада» с 7 июня в 21:00 на ТНТ.

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