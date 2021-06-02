Желтые зубы и огромный нос: как на самом деле выглядел султан Сулейман из «Великолепного века»

Наверное, только ленивый не смотрел сериал «Великолепный век». Фильм настолько понравился российскому зрителю, что по телеканалу Dомашний его крутят почти каждый год.

«Великолепный век» основан на реальных событиях. В нем рассказывается о жизни османского султана Сулеймана и его любимых женщин. Фильм про любовь, страсть, верность, предательства, разбитые мечты.

В сериале султана Сулеймана сыграл турецкий красавец Халит Эргенч. Внешне актер привлекает внимание зрителей стройностью, красотой, харизмой. Но таким ли был османский правитель в реальной жизни? Оказывается, нет.

Историки описывают Сулеймана так: высокий, длинная шея, бледная кожа, аккуратные черты лица, очень большой нос и ярко-желтые зубы. Бороду, кстати, султан отращивал только для военных походов и, возвращаясь в Стамбул, сбривал. В сериале же Сулейман почти всегда носит длинную бороду и очень этому рад.

Отличается актер Халит Эргенч от своего героя и ростом. В жизни он — 183 сантиметра, а его герой султан, по данным исследователей, едва достигал 165 сантиметров.

Также историки утверждают, что ноги у реального Сулеймана были некрасивые – в форме колеса. И якобы это не природный дефект, а приобретенный. И возник он от многолетней и многочасовой езды на лошадях.

«Характер — меланхоличный. Очень гордый, великодушный и вспыльчивый. Неравнодушен к женщинам», — так описал османского правителя Венецианский посол Бартоломео Контарини.

С характером как раз совпадает. У Сулеймана, как и у других османских государей, было много наложниц и все они боролись за любовь правителя. Он часто приглашал разных женщин в свои покои, но любил по-настоящему лишь одну – Хюррем, которую сделал своей единственной законной женой.

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