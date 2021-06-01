Светлые глаза и нос с небольшой горбинкой: как Хюррем-султан выглядела в реальной жизни

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных на российском телевидении. Почти каждый житель нашей страны хоть раз, да слышал про султана Сулеймана Великолепного и любовь всей его жизни Хюррем.

Роль Хюррем в фильме исполнила рыжеволосая немецкая актриса Мерьем Узерли – красивая, статная, стройная. А такой ли в реальной жизни была ее героиня?

Во-первых, Хюррем была привлекательной, это точно. Иначе рабовладельцы не стали бы ее продавать в гарем. А туда, как вы понимаете, страшненьких не брали. Ведь главная задача наложницы заключалась в том, чтобы угодить османскому правителю, соблазнить его и родить от него наследников.

Но одной красоты было недостаточно для того, чтобы заполучить любовь султана. Как мы уже писали, красотка Махидевран быстро наскучила правителю, так как с ней, как пишут некоторые исследователи, ни о чем было поговорить. А Хюррем, наоборот, по словам историков, отличалась умом и сообразительностью.

Но есть одно главное «но»: скорее всего, никто не знает, как выглядела Хюррем в реальной жизни. Во времена Османской империи женщинам не разрешали показывать лицо, соответственно, ни один художник не мог нарисовать возлюбленную султана с натуры. Поэтому историки сходятся во мнении, что живописные полотна писались со слов евнухов.

И в посланиях подтверждено лишь то, что у Хюррем были рыжие волосы, светлые глаза, заостренный подбородок и нос с небольшой горбинкой. До наших дней дошли портреты Хюррем вот в таком виде. Поэтому принято считать, что внешность ее была такой.

Смотрите также: