Как сложилась судьба актеров из сериала «Друзья»

Лучшее доказательство существования элексира бессмертия — американский сериал «Друзья». Во-первых, любимый десятками миллионов зрителей можно пересматривать вечно, его теплый и острый юмор актуален всегда.

Во-вторых, медиагиганты Warner Brothers выкупили у Netflix права на «Друзей» за $425 миллионов и теперь, спустя 17 лет после его завершения, собрали всех шестерых главных героев, чтобы усадить их на тот самый знаменитый оранжевый диван и выпустить специальную серию проекта «Друзья: Воссоединение» — с викториной, показом мод и появлением приглашенных звезд уровня Дэвида Бекхэма и Леди Гаги.

«Телепрограмма», посмотрев новый эпизод, ностальгирует и вспоминает, как выглядели актеры на заре своей славы.

Фиби Буффе (Лиза Кудроу)

Самая непредсказуемая и импульсивная из персонажей «Друзей», Фиби Буффе, всегда хотела сделать мир лучше. И добрые помыслы отразились на внешности Лизы Кудроу — в 57 лет (самая взрослая из коллектива) актриса выглядит замороженной версией Фиби, проведшей последние 20 лет на курортах и в спа-салонах. Может, дело еще и в счастливом браке — актриса замужем за менеджером рекламного агентства Мишелем Стерном, с которым познакомилась на съемках «Друзей».

Рейчел Грин (Дженнифер Энистон)

Глядя на экс-жену Брэда Питта, с трудом верится, что в зрелом возрасте человек меняется в худшую с визуальной точки зрения сторону. Первая серия «Друзей» вышла в 1994 году, последняя — в 2004 году, на дворе 2021 год, а Дженнифер в 52 года выглядит так же обворожительно, свежо и бодро, как в премьерном эпизоде. При этом Энистон, несмотря на слухи о воссоединении с Питтом, не замужем и детей до сих пор не завела.

Росс Геллер (Дэвид Швиммер)

Умный и застенчивый Росс стал солидным продюсером и режиссером. По фотографии это видно — остепенился. Ему 54 года, он, как и Дженнифер Энистон, свободен.

Моника Геллер (Кортни Кокс)

Любительница восточных единоборств и рок-звезд (сейчас, например, Кортни встречается Джонни Макдейдом из группы Snow Patrol), Кокс в свои 56 лет выглядит прекрасно и, очевидно, лукавит, когда говорит, что навсегда отказалась от услуг косметологов.

Чендлер Бинг (Мэттью Перри)

Жизнь потрепала Мэттью Перри — это видно даже по сильно отретушированному постеру обновленных «Друзей». Кто бы мог подумать, что когда-то этот парень подумывал о профессиональной спортивной карьере и даже сыграл теннисиста в одном из эпизодов другой культовой саги — «Беверли Хиллз 90210»?

Канадский актер постоянно сражался с различными зависимостями (алкоголь, наркотики), толстел, худел, проводил долгие недели и месяцы в различных клиниках. Три года съемок «Друзей», как уверяет Перри, просто выпали из памяти. Зато когда-то Мэтт встречался с самой Джулией Робертс! Теперь у 51-летнего актера дама попроще — литературный агент Молли Гурвиц.

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан)

Самый недалекий из «друзей», бабник Джоуи, уже не тот. Мэтту Леблану 53 года, он поднабрал вес, поседел, правда, улыбается все так же обаятельно. К тому же он единственный «друг», удостоившийся именного сериала — им стала комедия «Джоуи» (2005 — 2006).

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