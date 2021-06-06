Ягудин и ляпы: как снимают сериал «Последний аксель» о великих фигуристах

Когда разные цивилизации встречаются — становится страшно. Инопланетяне, как подсказывает кинематограф, не всегда сразу находят общий язык с туземцами, и Кинг-Конг Годзилле не товарищ.

В питерском дворце спорта «Юбилейный» несколько недель подряд нечто подобное и происходило.

Как известно, любые крытые катки работают почти круглосуточно. С раннего утра, падая и разбивая коленки, тут прыгают юные фигуристы и ломают клюшки хоккеисты. Ближе к ночи дети с баулами выше своего роста бредут домой, мечтая просто бухнуться в кровать, а им навстречу уже тяжело ступают в полной рыцарской амуниции хоккеисты-ветераны. Первые не боятся вторых, вторые не видят преград по дороге на лед. Возвращаясь обратно, они тем более ничего не видят, сил нет.

Во всей этой веками сложившейся гармонии вдруг нарисовалась съемочная группа сериала «Последний аксель». Киношники тоже не видят преград. Если для удачного кадра нужно снести пару кварталов или сровнять с землей Эверест, они точно хотя бы попытаются.

Камеры, бесконечные провода, пронырливые гримерши с кисточками, вечно что-то жующая массовка, бойлер с кипятком, крики «Тишина на площадке!». Нервические помощники режиссера и загадочно улыбающиеся актеры.

Сошлись два мира, живущие по совершенно разным законам. И они не могли не мешать друг другу. Полуармейская дисциплина спортсменов и вечный творческий цейтнот съемочной группы. Съемки шли ночью, дневной лед даже для дел государственной важности не пробить. С девяти вечера и до семи утра актеры убедительно играют бодрость.

О чем фильм?

«Последний аксель» — это драматическая история девушки Кати. Она занималась фигурным катанием в Ульяновске, но дома чудил тиран отец, и просвета не было видно. Отец загадочным образом погибает, и Катя понимает, что единственный ее шанс — успех в фигурке. Она отправляется в Москву и попадает в руки жесткой и успешной примы тренерского цеха.

Сериал, конечно, не только про спорт. Тут и детективная линия, и любовная, поднимаются темы насилия дома и в спорте.

Ягудин и ляпы

Но, как водится, серьезное кино снимается довольно жизнерадостными людьми.

Привыкший ко всему за свою спортивную карьеру Алексей Ягудин балагурит и подначивает окружающих. В момент, когда режиссер Анарио Мамедов рассказывал журналистам о фильме, Алексей пристроился за спинами и начал выкрикивать вопросы про себя. Режиссер тяжело улыбнулся, поднял наверх усталые глаза и произнес пламенный спич о таланте Ягудина.

Алексей играет хореографа, который не дает сериалу превратиться в мрачную драму. Ягудин изящно уворачивался от очередного потока хоккеистов в шлемах и весело рассказывал, что с радостью еще и консультирует группу, если нужно.

— Я вижу, если что-то не так, то вмешиваюсь, — говорил он. — Например, не может быть первенства страны у взрослых. Первенство — это юниоры, чемпионат России — это для взрослых. Но это я докапываюсь уже, потому что я люблю, чтобы все было совсем идеально, но обычный зритель, на мой взгляд, не поймает эти какие-то недостоверности. Или вот продюсеру непонятно было, почему спортсмен не может просто прийти и покататься. Я говорю: «Куда? Ночью дворцы закрыты». Разные нюансы были.

Тутберидзе или Винер?

Елена Подкаминская сыграла грозного тренера, и в ее героине сразу же все увидели Этери Тутберидзе. Но актриса утверждает, что это все-таки собирательный образ, там и от Тутберидзе что-то есть, и от Ирины Винер, и от других знаменитых наставников. Съемки только начинались, а на часах ближе к десяти вечера. О сложности графика Елена рассказывала с философским отстранением:

— С точки зрения рабочего графика на сегодняшний день все очень насыщенно. Помимо сериала «Последний аксель» еще есть съемки в Москве и плюс проект, к которому я начала готовиться. А теперь еще и ночные смены. Правда, в последние четыре года я уже привыкла обходиться сном, который вроде «и есть, но его тут же нет», но все-таки сниматься ночью — это нечто особенное… Днем пытаюсь спать, пока няня занимает малыша. Если повезет, то и с ним еще прилягу. Кстати, экспериментально установила самую мучительную для себя ночную смену: с 18.30 до 7.30 утра. До пяти утра еще куда ни шло без сна, дальше непросто. Но ничего, держимся.

Кругом коньки

В главной роли снялась совсем юная актриса Ангелина Загребина. У ее героини Кати будут романтические отношения с героем Федора Федотова. Это уже второй проект, где Федор выписывает кренделя на льду: зимой успешно прошел фильм «Серебряные коньки» с его участием.

Съемки закончены. Киношники уехали из «Юбилейного», оставив спортсменам их царство. А нас ждет захватывающая премьера, сериал покажут в онлайн-кинотеатре MEGOGO, а снимает его компания SPACE Production.

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