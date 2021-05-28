«Ле.Ген.Да» и другие сериалы про спорт, которые можно смотреть всей семьей

Рассказываем про интересные фильмы, в которых рассказывается о взлетах и падениях спортсменов.

31 мая на ТНТ стартует «Ле.Ген.Да» — экшен-комедия про бойца MMA (Смешанные боевые искусства), который внезапно вылетает из большого спорта. По сюжету главный герой Леонид Геннадиевич Давыдов готовится подписать контракт с UFC (Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру), но накануне его ловят на допинге. Дорога в профессиональный спорт закрыта, и Легенда возвращается в обычный зал, где сам когда-то тренировался. Вместе с наставником он решает собрать свою команду бойцов, чтобы взорвать мировые ринги.

Продюсером сериала стал Константин Майер, сценарист комедий «Физрук» и «Я худею». Главную роль исполнил Роман Курцын («Огонь», «Я худею»), который также отвечал за хореографию боев.

Teleprogramma.ru вспомнила другие интересные сериалы про спорт, которые можно посмотреть в преддверии «Ле.Ген.Ды». В нашей подборке — драма про MMA, комедия про футбол и пронзительный документальный фильм про баскетбол.

«Огни ночной пятницы»

Классический сериал NBC. В центре сюжета футбольная команда вымышленного городка Диллон, штат Техас, и ее новый тренер Эрик Тейлор, чья будущая карьера во многом зависит от успехов на новой должности.

Сериал не стал хитом уровня «Игры престолов», зато завоевал отличную репутацию среди критиков, которые часто включают его в топы лучших телешоу. Кстати, актеры «Огней» прославились уже после выхода проекта. Среди них, например, Кайл Чандлер («Манчестер у моря»), Конни Бриттон («Нэшвилл»), Тейлор Китч («Джон Картер») и Джесси Племонс («Во все тяжкие»).

«В клетке»

Гремучая смесь криминальной и спортивной драмы. Сергей (Павел Прилучный) по кличке Волчок возвращается в родной Калининград после семи лет тюрьмы, куда попал по ложному обвинению. Но вместо радушного приема встречает ворох проблем: это и мать, которая безнадежно спилась, и бывшая девушка, которая его уже забыла, и одноклассник, мафиози по кличке Дилер, подставивший Волчка.

Еще есть отец (Владимир Епифанцев) — экс-чемпион по боям без правил, которого занесло обратно в Калининград после стычки с московским депутатом. Впрочем, Сергей все равно готов к худшему: тюрьма закалила его характер, да и сам герой — боец смешанных единоборств. Этот навык спасет ему жизнь еще не раз.

«В клетке» поставил Артем Аксененко, режиссер триллера «Медиатор». Павел Прилучный, сыгравший Сергея, выступил одним из продюсеров.

«Королевство»

«Королевство» — отличная семейная драма и одновременно редкий (и удачный!) сериал про смешанные единоборства. Алви — бывший чемпион MMA, владеющий своим спортзалом. Герой делит бизнес вместе со своей подругой Лизой, дочерью богатых родителей — зал фактически оборудован за ее деньги. Еще у Алви двое сыновей.

Первого, безбашенного Джея, он давно выгнал, поэтому вся надежда теперь на младшего Нейта, успешного и трудолюбивого бойца. Однажды в их жизни возникает Райан — бывший парень Лизы и некогда чемпион MMA. И хотя все про него все давно забыли, Алви верит в Райана и берется тренировать его.

Роль Алви — пока что лучшая в карьере Фрэнка Грилло, звезды «Водилы» и сиквела «Первого мстителя».

«Тед Лассо»

Флагманская комедия Apple TV+, в которой позитива хватит как минимум на стадионную толпу. Улыбчивого американца Теда Лассо заносит в Великобританию, где он должен привести к победе местный ФК «Ричмонд».

Но все не так просто: новый тренер совсем не разбирается в классическом футболе, чем изрядно бесит игроков, а владелица клуба вообще хочет развалить команду, чтобы насолить бывшему мужу, поэтому простофиля вроде Лассо ей только на руку. Сам Лассо при этом — неисправимый оптимист. Он пропускает насмешки мимо ушей, а пробелы в знаниях компенсирует располагающим характером: так, Лассо дает проявить себя даже слабым игрокам и всеми силами пытается сплотить команду.

«Мастер»

В СССР тоже были гонки. В 1988 году родилась автогоночная команда «КАМАЗ-мастер», которая по сей день участвует в ралли-рейдах на спортивных грузовиках. В ее активе — 18 побед на ралли-марафоне «Дакар».

Сериал Степана Коршунова посвящен «КАМАЗу», хотя его сюжет полностью вымышленный. Главный герой — бывший участник команды Денис Сазонов, который после 12-летнего перерыва решает возродить спортивную карьеру. Но в коллективе ему не рады: давным-давно Дениса уволили за нарушение командной этики.

Чтобы вернуть уважение товарищей, он решает выиграть ралли-раунд и начинает с самого малого — устраивается в команду уборщиком. В спортивной драме PREMIER также снялись Линда Лапиньш, Никита Павленко, Анатолий Белый, Аристарх Венес и другие.

«Вне игры»

Сериал из категории «собери свою команду». Фил — скаут футбольной школы «Локомотива». Он давно утратил веру в будущее футбола в России, а всех новых игроков считает бездарями. Повлиять на него могут только Саша, хардкорный фанат «Локомотива», и паренек по имени Денис, в котором Фил видит большой потенциал. Вот только окружающие не согласны и всячески против, чтобы новичка брали в команду, поэтому троица идет на все, что заткнуть за пояс скептиков.

Сценарист «Вне игры» Руслан Хачмамук тоже имел отношение к футболу. Он несколько лет работал скаутом в ЦСКА, где искал для команды новых игроков.

«Дылды»

Это история о тренере с непростым характером (Павел Деревянко) и женской волейбольной команде, доставшейся ему в наказание за прошлые проступки. Михаил Ковалев должен был стать профессиональным волейболистом, но помешал маленький рост. Зато спортсмен нашел себя в тренерстве.

Гениальному наставнику готовы простить все: несносный скандальный характер, хамство и неуважительное отношение к женщинам. Но всему есть предел. После очередной выходки Ковалев вылетает из Суперлиги и отправляется в провинциальный городок, где ему придется работать со студенческой женской волейбольной командой. Для такого неисправимого сексиста это становится шоком.

«Блеск»

Спорт часто затевают ради зрелища. Идеальный пример — реслинг. Сериал Netflix рассказывает о безработной актрисе из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах. Страсти кипят не только на ринге: сперва у главной героини случается конфликт с режиссером из-за ее привычки переигрывать в кадре, а затем она ссорится со своей лучшей подругой и коллегой Дебби Иган, чей муж изменил ей с Рут (это выльется в эпичный экранный конфликт).

Главная звезда «Блеска» — Элисон Бри из «Сообщества», для которой роль Рут стала лучшей за всю карьеру.

«Последний танец»

Один из главных документальных хитов Netflix. «Последний танец» посвящен «золотому» составу баскетбольной команды «Чикаго Буллз» и его главной звезде — Майклу Джордану. Сериал смонтирован из ранее неопубликованной хроники, которая перемежается интервью ключевых героев этой истории — Скотти Пиппена, Дэнниса Родмана, бывшего тренера команды Фила Джексона и самого Джордана.

«Последний танец» часто мелькал в списках лучших сериалов 2020 года. Им восхищались не только простые зрители, но экс-президент США Барак Обама.

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