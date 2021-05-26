Знай наших: Анну Каренину для Netflix сыграет Светлана Ходченкова

Ранее Teleprogramma.pro писала о том, что мировой киногигант Netflix заказал в России сериал по роману Льва Толстого «Анна Каренина». И вот 26 мая популярный потоковый сервис объявил, кто сыграет главную роль в этой картине. Это будет неподражаемая российская актриса, оцененная западными зрителями, Светлана Ходченкова.

Добавим, что данное произведение экранизировали уже более 30 раз, причем и в Америке, и в Европе. В 2012 году вышел британский фильм, в котором Каренину сыграла мировая звезда Кира Найтли, а также были задействованы Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, Алисия Викандер, Кара Делевинь и другие известные актеры. В 2013-м роман экранизировали итальянцы, а в 2017-м вышла новая российская версия с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым.

«Может, хватит уже снимать Анну Каренину…. Надеюсь, Вронского сыграет Петров», «Самойловой и Найтли нет конкуренток», «Актриса супер, но по возрасту не подходит, увы. Есть очень много юных и сочных и талантливых девушек на эту роль» — такие комментарии от российских зрителей появились под сообщением Netflix о Ходченковой.

Напомним, что Светлана снималась в таких западных фильмах, как «Шпион, выйди вон!», и «Росомаха: Бессмертный». А еще она играла героиню Толстого Наташу Ростову, правда, в комедии «Ржевский против Наполеона» 2012 года.

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