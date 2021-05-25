На канале НТВ покажут детективный сериал о «витебском душителе»

31 мая на канале НТВ состоится премьера ретро-детектива «Душегубы». Этот сериал основан на реальных событиях и рассказывает о маньяке-душителе, чье имя стоит в списке самых жестоких серийных убийц Советского Союза сразу после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко.

Сюжет перенесет зрителей в Витебск 1984 года. Приехавший из Минска следователь узнает, что в этом регионе за последние 14 лет были изнасилованы и задушены 36 женщин. Герой подозревает, что за всеми этими преступлениями стоит один маньяк, и начинает его вычислять. Но на пути у сыщика становится его коллега, который в свое время закрыл все эти уголовные дела.

В 10-серийной картине снялись Сергей Марин, Александр Самойленко, Сергей Чирков, Зоя Бербер, Софья Синицына, Никита Григорьев и другие актеры.

«Как мне показалось, и я увидел это в сценарии, история сериала не о маньяке, не о насилии как таковом, а о реакции и действиях, или бездействии правоохранительных органов, — говорит исполнитель главной роли Сергей Марин. — Как бы развивались события, если бы прототип моего героя не решил объединить все эти ужасные преступления и не выдвинул версию, что в области действует самый настоящий маньяк, и сколько еще было бы загубленных судеб?».

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Добавим, что в основу сюжета сериала легло одно из самых скандальных уголовных дел советской истории — дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок. За эти преступления были осуждены 14 невиновных, один из которых расстрелян, а другой ослеп в местах лишениях свободы. Следствию все же удалось вычислить убийцу, и в 1987 году его приговорили к смертной казни, а всех несправедливо осужденных реабилитировали. Сыщики и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них даже получил тюремный срок. Создатели сериала в процессе работы ознакомились со множеством архивных документов и фильмов об этом ужасающем деле.

Кстати, через день после выхода картины в эфир она станет доступной для просмотра в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

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