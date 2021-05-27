Какие нештатные ситуации случались на съемках сериала «Менталистка»

В Московской области проходят съемки остросюжетного сериала «Менталистка», который выйдет на канале «Россия» ориентировочно в следующем сезоне. Картина режиссера Александра Баранова рассказывает о звезде популярного шоу «Битва магов» Валерии — ведьме Лилит, которая, участвуя в испытании по поиску людей, находит в колодце тело девушки. К делу тут же подключаются следователи, которым вполне может пригодится помощь экстрасенса.

В сериале сыграли такие популярные актеры, как Сергей Маковецкий, Евгений Морозов и Ольга Павловец. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках многосерийного фильма.

Один из эпизодов ленты снимается в живописном месте Подмосковья – с небольшим прудом и скульптурными композициями вокруг. Кстати, помимо Москвы, съемки сериала также прошли в Краснодаре.

Когда я приехала на площадку, снималась сцена, как Валерия пыталась попасть в дом к профессору Молочному. Эту роль сыграл Сергей Маковецкий. Образ Валерии же на экране воплотила актриса Александра Власова.

«Участие в сериале Сергея Маковецкого – это большая победа проекта. Мне улыбнулась Фортуна, потому что мне довелось с ним поработать. Я просто подходила к плейбеку и смотрела, как актер существует в предложенных обстоятельствах, — говорит Александра Власова. — Он настолько органичен в кадре, знает свои сильные стороны, что мне остается только восхищаться.

Снимается сцена, как героиня пытается попасть в дом к профессору Молочному. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Какие незапланированные события случались на съемках сериала

Чтобы понять, чем живут люди с необычными способностями, Александра пересмотрела несколько выпусков программы «Битва экстрасенсов». К тому же, у нее есть знакомые, обладающие экстрасенсорными знаниями. И они, по словам Александры, неоднократно поддерживали ее в трудной ситуации.

На съемках об экстрасенсе порой случались и нештатные ситуации. Например, в первый съемочный день возникли проблемы со световым оборудованием, из-за чего смена затянулась.

Ведьма Лилит – личность неординарная, и все ее костюмы тоже можно назвать нестандартными.

Александра сразу нашла общий язык с художниками по костюмам и гриму. Образ Леры создавали вместе. Например, актриса принесла для проекта много своей бижутерии, которая годами лежала у нее на полках.

«Видимо, все эти сережки и браслеты ждали своей роли», — говорит Александра.

Интересно, что актриса Александра Власова – брюнетка. Но в период пандемии решала перекраситься в блондинку. И так совпало, что такого шага потребовал и сюжет ленты.

По сюжету сериала Ведьма Лилит оказывает помощь следствию. Ольга Павловец играет руководителя следственного отдела. Она – «следователь» со стажем, неоднократно играла в кино представителей этой профессии.

Ольга Павловец: «Моей героине не хватает личной истории»

По словам Ольги, ей очень нравится воплощать на экране образы женщин-начальниц, умеющих принимать решения. Возможно, это связано с тем, что в жизни она мягкий и спокойный человек, считает актриса. Поэтому, по словам Ольги, ей импонирует «антитезное» существование.

«Персонаж пока лишь пунктирно вырисовывается, а в картине больше внимания уделяется именно трудовой деятельности моей героини. На мой взгляд, ей не хватает личной истории. Но в будущем ее образ будет раскрываться. В любом случае зритель должен привыкнуть к героине», — поясняет Ольга Павловец.

Евгений Морозов: «Сначала я ищу в роли человеческое»

Евгений Морозов играет следователя Рощина — человека со сложной, трагической судьбой, у которого умерла жена. И он не может с этим смириться.

У Рощина возникает протест против той силы, которая забирает людей в другой мир. Поэтому поначалу следователь настороженно относится к занятиям Лилит, но потом проникается к ней симпатией.

«В нашем фильме мужской коллектив, коллектив «лесорубов», отвечает за логику, а женский – за интуицию. Представительницы прекрасного пола всегда чувствуют тоньше. Мне нравится, что в сюжете присутствует элемент женско-мужской игры», — поясняет Евгений Морозов.

— Вы верите в сверхъестественные явления?

— Приверженцы каббалы говорят, что весь наш материальный мир — это лишь один процент. Остальное – это то, откуда мы пришли, и куда уйдем. А всем скептикам я говорю, что есть только две вещи, которые мы не контролируем, — это рождение и смерть. Все остальное – это только цирк человеческий.

— Как вы готовились к роли следователя? «Подглядывали» ли за представителями этой профессии?

— Сначала я ищу человеческое, а уже потом акцентирую внимание на профессиональном. Я против клише, когда полицейских нужно играть определенным образом. На это же скучно смотреть. Любая бабушка сегодня насмотрена гораздо больше, чем 20 лет назад. Поэтому зачем играть следователя как некую функцию?

Очень жалко, что у меня не так много сцен с участием моего экранного сына. Женщина часто прикрывает мужчин, в том смысле, что функция отца – это кормить и одевать, а мать же берет на себя подавляющую часть забот.

И вдруг мой герой остается с ребенком один на один. Как он справится с этой ситуацией? В первую очередь мой герой – человек, которому ничто человеческое не чуждо, а уже потом следователь. Вот это мне и интересно играть».

Зрители будут с нетерпением ждать выхода сериала «Менталистка» на экраны.

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