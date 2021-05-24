Сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым получит второй сезон

Сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли получит второй сезон. Об этом объявил онлайн-кинотеатр Okko, который уже начал подготовку к съемкам продолжения. Сообщается, что к проекту присоединятся новые актеры, но, как и с исполнителем главной роли, авторы собираются сохранять интригу до последнего.

Известно, что второй сезон художественной картины о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза станет завершающим. Его съемки начнутся летом 2021 года.

Добавим, что первый сезон, премьера которого состоялась 18 марта, стал абсолютным лидером по количеству просмотров для видеосервиса Okko и привлек рекордное число новых подписчиков. Его посмотрели уже 4 миллиона раз.

Кстати, для зрителей онлайн-кинотеатра доступен также специальный фильм о том, как снимался этот сериал. В нем собрано то, что осталось за кадром, включая комментарии создателей и актеров.

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