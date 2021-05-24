«Триада» разродилась: второй сезон популярного комедийного сериала покажут в июне

Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова сыграли женщин, которые родили от одного мужчины.

7 июня на канале ТНТ стартует продолжение комедийного сериала о мужской ответственности «Триада». Напомним, по сюжету первого сезона от главного героя, сыгранного Борисом Дергачевым, одновременно забеременели жена, любовница и случайная танцовщица из клуба, которых исполнили Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова. «Счастливый» отец решил не бросать ни одну из будущих матерей и заявил, что будет заботиться обо всех сразу, собрав их под одной крышей. В итоге горе-папашу возненавидели все.

События второго сезона развернутся через полгода. Женщины принципиально не общаются с главным героем, но им все равно придется встретиться всем вместе — в роддоме, ведь настала пора рожать. Мужчина становится отцом сразу четырех девочек, и теперь проблем у него будет в разы больше. А кого из трех возлюбленных выбрать для совместной жизни, он так и не решил.

«Ошибки могут случиться у всех. Суть сериала в том, как выходить из этих ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются ценности, расставляются приоритеты и становится понятно, что нужно моему герою», — говорит исполнитель главной роли Борис Дергачев.

Добавим, что сериал придумали продюсеры Дарья Грацевич и Семен Слепаков. Картина не только стала событием в российском телевидении, но и заинтересовала зарубежные каналы: права на показ и адаптацию «Триады» были проданы международной компании Armoza Formats, которая сотрудничает с такими западными гигантами, как HBO, FOX, NBC, BBC, Channel 4 UK и другими известными платформами.

Не пропустите новый сезон «Триады» — с 7 июня в 21:00 на канале ТНТ.

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