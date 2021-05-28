Снимались лебеди и лоси: как проходили съемки сериала «Паромщица-2»

В Москве идут съемки продолжения сериала «Паромщица». Создатели картины и артисты, принимающие участие в ленте, обещают зрителям много приключений и экшн-сцен, новые сюжетные повороты и живописные пейзажи. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках многосерийного фильма.

О чем сериал «Паромщица» и его продолжение

Первая часть сериала «Паромщица» вышла на экраны в марте прошлого года. Многосерийный фильм рассказывает о семье Титовых – Надежде, Льве и их сыне Косте, которые из Москвы возвращаются в родной город Излучинск. Поначалу все складывается хорошо. Но однажды благополучная жизнь семьи Титовых рушится. Надежду обвиняют в убийстве паромщика, которого она не совершала.

После возвращения из тюрьмы героиня понимает, что теперь все, включая самых близких людей, настроены против нее. А единственное место, где она может работать, — это тот самый паром, на котором служил убитый паромщик.

Мне довелось побывать в съемочном павильоне, где воссозданы интерьеры больницы. Снимаются две сцены, в одной из которых одну из героинь сериала — Аллу Авдееву (Елену Дудину) — привозят в клинику на каталке.

Также в этот день проходят съемки встречи Надежды, ее друга Егора и сына Кости. На рубашке исполнителе роли Егора Андрея Фролова можно увидеть следы крови. Но пока Андрей не раскрывает секрет их происхождения.

Глафира Тарханова: «Мы получили эмоционально насыщенный сценарий»

По словам режиссера Станислава Либина, в новом сезоне события разворачиваются вокруг Долины мечты – коттеджного поселка. Однажды там происходит крупный пожар, в котором сгорает практически все.

Как говорит режиссер, съемки этого эпизода еще впереди. При его создании будет использоваться как компьютерная графика, так и натурные съемки.

По словам Станислава Либина, в новом сезоне «Паромщицы» появляются как новые персонажи, так и уже полюбившиеся герои. В первую очередь, конечно, Надежда.

«Сценарий мы получили эмоционально насыщенный. Но и первый сезон тоже отличался этим качеством. Так что скучно точно не будет», — поясняет Глафира Тарханова.

Пока Глафира снимается в сериале «Паромщица», дома ее ждут четверо детей. Между делом поинтересовались у актрисы, как ребята переживают временную разлуку.

«Но я же снимаюсь не только здесь, но и в других проектах. Для них это норма. Мама уехала на работу. В прошлом году дети ко мне приезжали в Великий Новгород, где снимались сцены с паромом, — поясняет Глафира Тарханова. — Конечно, график моей работы не совсем обычный. Но порой я очень долго бываю дома, а иногда уезжаю в командировку. Дети относятся к этому нормально»

Зритель снова увидит и мужа Надежды Льва Титова, который будет исправлять ошибки прошлого.

«Зрители писали мне очень много писем в соцсетях. Они идентифицировали меня с героем, хотя я совершенно другой человек. Но с ним меня роднит искренность», — поясняет исполнитель этой роли Александр Ратников.

Полюбившийся же зрителям лесник Егор обретет семью, но его вторая половина трагически погибнет.

Актер Андрей Фролов: «Съемки продолжатся на реке»

По словам актера Андрея Фролова, его герой очень близок ему, поскольку Андрей вырос в деревне. И с ранних лет ему хорошо знакомы лес, рыбалка, звери.

Кстати, во второй части фильма снимались и представители животного мира: лоси и лебеди. Так, в одной из сцен герои находят в лесу подстреленного лебедя и спасают его.

«Эти красивые птицы, как вы знаете, не могут жить без пары. Это ведь и основная линия и нашего сериала, — говорит Андрей Фролов. — Человек ведь тоже не может жить без пары, как и Надежда, как и Егор. Когда герои находят этого лебедя, они очень переживают, что он умрет. Но все заканчивается хорошо».

Съемки сериала проходят в Москве и Подмосковье, например, на Лосином острове, и продолжатся в Великом Новгороде, где снималась первая часть сериала.

«Снова продолжатся съемки на реке, поскольку паром – неотъемлемая часть биографии Надежды, — поясняет Андрей Фролов. — Места там очень красивые, исторически насыщенные. Также я снимался там еще в одной картине. А после съемок я снова возвращался в эти края, чтобы насладиться окружающей красотой».

Увидеть чарующие российские пейзажи зрители смогут в новом сезоне сериала «Паромщица».

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