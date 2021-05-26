Как снимают комедию «Чиновник»: эротический танец и выигрыш строительного тендера любой ценой

Teleprogramma.pro рассказывает о том, как артисты дебютного фильма Владимира Моташнева создают историю человека, поступившегося со своими принципами.

Teleprogramma.pro провела один из съемочных дней вместе с теми, кто рассказывает историю о коррупции и жажде быстрой наживы. Мы узнали, что нового приготовили создатели комедийного фильма «Чиновник» для зрителей.

В Подмосковье, в огромном загородном особняке в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, проходят съемки кинокартины режиссера Владимира Моташнева.

Отметим, что масштабы дома действительно впечатляющие — 700 квадратных метров. Он окружен красивым зеленым садом с аккуратно выстриженными газонами и кустарниками. На территории, казалось бы жилого дома, расположен трейлер со снеками и напитками, тут же расположилась и часть съемочной группы.

После слов «Стоп. Снято» к нам подошли помощники режиссера и выдали бахилы для прохода к плейбеку. Внутри коттеджа можно было увидеть на полу песочную плитку с растительным узором. На стенах висели подсвечники с хрусталем и картины. Почти вся мебель была запакована под пленку.

Также бросилась в глаза богатая книжная библиотека местных хозяев, которые, как выяснилось позже, находятся в местах не столь отдаленных.

Как объяснил продюсер фильма Никита Владимиров, история хозяина дома чем-то напоминает сюжет его фильма.

«Герой заканчивает даже хуже: он лишается всего»

Мы пообщались с создателями комедии «Чиновник» и выяснили, что сюжет выстраивается вокруг одного вечера. Вечерний прием большого политика в доме предпринимателя (Павел Майков) и его жены (Любовь Толкалина) оборачивается практически катастрофой для всех героев. В особенности страдает сам бизнесмен, который ставит на кон свои моральные ценности и семейные отношения.

Оказавшись практически банкротом, герой Павла Майкова решает заручиться поддержкой чиновника и выиграть строительный тендер любой ценой. Именно он должен был спасти семью владельца реставрационного бизнеса от нищеты. И ради своей цели герой готов пойти на все.

«Он заканчивает практически, как реальный владелец этого дома. Этот герой заканчивает даже хуже: он лишается всего, в том числе отношений со своей женой. Он ставит на кон духовные ценности. Про это история», — отметил Никита Владимиров.

О чем фильм?

Картина под названием «Чиновник» имеет негласное название, как отметил один из главных актеров фильма Андрей Бурковский — «Тендер любой ценой». Именно за этот тендер персонаж Павла Майкова — бизнесмен — зацепился, как за единственный шанс на спасение.

По сюжету бизнесмен планирует устроить незабываемый вечер чиновнику. Ублажать политика он собирается традиционными, даже стереотипными методами — дорогим алкоголем, вкусной едой и красивыми девушками. В этом ему вызвались помочь жена, которую играет Любовь Толкалина, а также ее младший брат — герой Александра Головина.

Бизнесмен покупает хорошее вино, на кухне готовит кролика (любимое блюдо чиновника) филиппинская домработница, а найти элитную эскортницу поручили шурину главного героя. Однако вскоре становится известно, что девушку сбивает машина.

Поэтому герою Александра Головина приходится экстренно подыскивать ей замену. И такая девушка появляется. Ее зовут Ая. Как отмечает исполнительница этой роли Александра Киселева, «это имя нельзя произнести, как Юля, не напрягаясь».

По словам актеров, Ая — танцовщица гоу-гоу. Это очень яркий и дерзкий персонаж. Именно она в какой-то степени является главным зачинщиком переполоха в доме. Потому что в одно мгновение ситуация во время важного ужина выходит из-под контроля.

Как родился такой сюжет?

Нужно отметить, что за основу сюжета данной комедии была взята история итальянского фильма про коррупцию «Министр». Однако создатели «Чиновника» не называют свою работу российской адаптацией в чистом виде.

Идея переложить этот актуальный сюжет итальянской истории на российскую действительность появилась еще год назад во время пандемии коронавируса и вскоре нашла свое воплощение благодаря сценаристу Андрею Таратухину и театральному актеру и режиссеру Владимиру Моташневу, который как раз находился в поиске достойного материала для своего полноценного режиссерского дебюта в кино.

По словам авторов, тема коррупции близка и интересна российскому зрителю. Достаточно вспомнить недавний сериал Петра Буслова «Домашний арест», который быстро обрел популярность среди самой разнообразной аудитории.

А ремейк итальянской картины — «Громкая связь» Алексея Нужного показал, что никто ничего не теряет при адаптации, наоборот, такие картины становятся даже доступнее для зрителя.

Создатели «Чиновника» решили пойти дальше и снять не просто адаптацию или смешную пародию на чиновничий аппарат. Они обещают качественную комедию с красивой картинкой.

«Многие думают, что самая главная задача режиссеров и продюсеров — получить деньги. А на самом деле это немножко не так. Это всего лишь полдела. Мы же хотим сделать так, чтобы потом нам не было стыдно», — подчеркнули создатели.

«Комфортно жутко, что даже страшно»

За время общения с актерами мы выяснили, что все просто обожают своего режиссера. Да и в целом всем очень нравится работать тем составом, который получился по завершении кастинга.

«Это пока единственный проект в моей фильмографии, когда так дотошно и точно подходят к репетициям. Это такая редкость в нашем кинематографе. Учитывая уровень наших артистов, все до единого приходили на репетиции вовремя. Каждый тратил свое время и выкладывался на 100%. Это очень ценно. Команда собралась шикарная. Режиссеру, Вове отдельное спасибо за то, что настолько внимательно подходит к каждой детали. Тут комфортно жутко, что даже страшно», — говорит Александра Киселева.

Солидарен со своей коллегой и Андрей Бурковский. Звезда сериала «Медиатор» рассказал, что все актеры работают как единое целое:

«Маленькое кино – всегда радость. Всего шесть персонажей, все уже сдружились, очень весело проходит съемочный процесс».

«Эту историю безумно интересно играть, она актуальная, острая и смешная»

Создатели комедии «Чиновник» попытались сделать по-настоящему остросюжетную картину. Погонь или перестрелок здесь может и не будет, но эффектный танец от одной из героинь ждать стоит. Вообще зрителя ждет не одна эротическая сцена.

«У нас тут любовь любовью. Но она такая, больше животная», — поделился Александр Головин.

Стоит отметить, что перед каждым задействованным в съемочном процессе «Чиновника» стоит своя задача. При этом все до единого стремятся показать разные грани такой сложной субстанции, как человек.

«Это не первый мой комедийный проект, но именно в случае с «Чиновником» меня подкупил действительно качественный комедийный материал и интересные живые образы. Эту историю безумно интересно играть, она актуальная, острая и смешная»

Премьеру фильма можно будет посмотреть на одной из онлайн-платформ и в кинотеатральном прокате в 2021 году.

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