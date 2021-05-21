«Каждый день быть сильнее»: стартовали съемки продолжения сериала «Новенький»

В Тверской области стартовали съемки второго сезона сериала «Новенький» с Глебом Калюжным в главной роли. Как рассказала автор проекта, он посвящен острой теме буллинга в школьных стенах. Согласно исследованиям, с этой проблемой сталкивается каждый второй ребенок в России.

По сюжету, московский школьник переезжает из столицы в провинциальный городок и становится жертвой издевательств со стороны своих новых одноклассников. Но однажды он бесследно пропадает, и его исчезновение переворачивает жизнь города с ног на голову, попутно вскрывая ложь подростков и неприятные тайны взрослых.

В конце первого сезона неожиданное смс доказывает, что парень все-таки жив. Однако его возвращение в новых сериях станет поводом для расследования другой, еще более страшной тайны, случившейся в этом городке в 1980-х годах.

В основу сериала легли реальные истории школьной травли. Премьера первого сезона «Новенького» состоялась осенью 2020 года и вызвала большой резонанс среди зрителей.

«Обратная связь идет по сей день, причем ее получаю не только я, но и вся съемочная группа: из титров зрители брали имена и находили людей в соцсетях, писали им, рассказывая, что у них происходило в жизни, — говорит режиссер и автор сценария Оксана Барковская. — И самое интересное, что пишут люди разного возраста: дети, подростки, взрослые».

Кстати, исполнителю главной роли Глебу Калюжному школьный буллинг знаком не понаслышке.

«Для меня быть новеньким — это некая обыденность, я постоянно менял школы и круг общения, — делится молодой актер. — Чтобы противостоять буллингу, нужно, в первую очередь, не бояться. Не бояться быть непонятым и не так воспринятым, говорить с людьми, будь то буллер или кто угодно — друг, родитель. Каждый день быть сильнее себя самого».

Добавим, что второй сезон, как и первый, выйдет на видеосервисе Start. Премьера ожидается уже грядущим летом.

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