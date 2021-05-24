Шехзаде Мустафа и Хюррем могли воевать из-за безответной любви

Вокруг любимой женщины султана Сулеймана Хюррем ходит огромное количество легенд. Одни подтверждаются, другие – нет. Но говорят люди о ней много и по-разному. Хюррем была женщиной умной и страстной, именно за это ее полюбил правитель Османской империи.

Современные исследователи считают, что у Хюррем могли быть отношения с сыном султана и Махидевран Мустафой. В сериале «Великолепный век» нам показали, что между ними было серьезное противостояние за власть. Однако историки уверены – все это из-за неразделенной любви парня.

Мустафа часто перечил отцу. Например, не хотел жениться на тех девушках, которых ему прочили. Причина якобы крылась в том, что молодой человек любил Хюррем и ненавидел одновременно, так как та не отвечала ему взаимностью.

Исследователи также считают, что Мустафа специально провоцировал отца на войну. И якобы рассчитывал на то, что после смерти Сулеймана Хюррем согласиться быть с ним ради спасения собственных детей.

Правда это или нет – точно неизвестно. Одно лишь вызывает сомнения: Мустафа был умным парнем и вряд ли бы позволил себе полюбить женщину, которая хотела его уничтожить. Ведь он был сыном главной соперницы Хюррем Махидевран. А между женщинами была многолетняя война, которую в итоге Роксолана выиграла.

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